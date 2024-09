Gardenia Marques vai se apresentar no Festival da Moqueca Capixaba, em Anchieta

Canções de compositores capixabas conhecidas do grande público e também algumas pérolas “do lado b” estão no repertório do show “CapixabicES”, que a cantora Gardenia Marques apresenta nesta sexta-feira (6), no 8º Festival da Moqueca Capixaba, na Praia de Castelhanos, em Anchieta. A entrada é gratuita.

O show CapixabicES, contemplado no Edital de Difusão Musical da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), presta uma homenagem aos compositores capixabas, através do resgate de suas canções, a fim de rememorar aqueles que já conhecem as canções e também apresentá-las a um novo público.

“É um repertório belíssimo, refinado, com canções que tocam diretamente ao coração. O público vai adorar fazer essa viagem ao melhor da música capixaba”, declara Gardenia Marques.

No palco, Gardenia estará acompanhada dos músicos Léo Carvalho (violão e direção musical), Evandro Lino (piano elétrico), Tucca Cruz (baixo) e Rodrigo Souza (bateria). E vai receber dois convidados especiais: os cantores e compositores Karla Skarine e Étti Paganucci.

“São artistas capixabas que já tem um caminho na música, e vão enriquecer o show com seu talento”, diz a anfitriã.

O show terá presença do competente Anderson Bruno, intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), garantindo uma comunicação acessível para todos os públicos. Ainda este ano “CapixabicES” será apresentado na Grande Vitória.

Serviço

Show “CapixabicES”, com Gardenia Marques e convidados

Data: 06/09 (sexta-feira), às 20 horas

Local: Praia de Castelhanos, Anchieta/ES

Entrada gratuita

Classificação livre

foto Douglas Schneider