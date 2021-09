O que a região de Prado, na Bahia, oferece em outubro

Entre os dias 01 a 17 de outubro, a Prefeitura Municipal de Prado, juntamente com a APRHOPE e SEBRAE, promoverá seu 15º Festival Gastronômico e Cultural com o tema “Pé na Areia e Sabor de Mar”. O evento conta com mais de 70 estabelecimentos participantes e 90 pratos com opções entre prato principal, petiscos, lanches, sobremesas e drinks.

O grande diferencial deste ano, é que há restaurantes participantes dos principais destinos turísticos pertencentes à Prado como Cumuruxatiba, Corumbau e Guaratiba. Deste modo, o festival celebra toda a diversidade praiana que os destinos têm a oferecer para os turistas. Assim como Prado, as demais localidades apostam na retomada do turismo, conforme progride o avanço da vacinação e o retorno das atividades.

Para o Prefeito de Prado, Gilvan, “o festival é uma oportunidade para a geração de emprego e renda para o município e seus distritos, e nos consolida como um dos maiores polos turísticos gastronômicos do país.”



Mas nem só de gastronomia vive essa região, conhecida como “Costa das Baleias”. Em outubro, além de saborear deliciosos pratos, os visitantes poderão agendar passeios para avistamento das Baleias Jubartes que, nesta época do ano, fazem seu balé aquático nos mares da costa do sul da Bahia.



Sobre os destinos – Sossego em praias paradisíacas

Curumuxatiba tem origem indígena e significa “variação de maré”. O destino não oferece praias movimentadas e noites badaladas, apenas tranquilidade e segurança para quem quer espairecer. Além disso, as falésias, as piscinas naturais, os coqueiros, as amendoeiras e os rios que desaguam no mar, são pontos que tornam o vilarejo mais robusto e atrativo.



Com uma praia que possui apenas 3 km de extensão e um micro vilarejo, Corumbau é uma praia para quem quer se desligar, afinal, provavelmente não haverá sinal para celular. Sua faixa de areia é praticamente deserta, sendo mais movimentada na ponta da praia por conta das barracas ou em janeiro e feriados, quando há o maior fluxo de turistas.



O balneário de Guaratiba é mais uma opção para se deliciar com toda segurança de um condomínio fechado, praias tranquilas e sossegada.