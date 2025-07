GCM de Cachoeiro realiza prisão e recuperação de veículos no final de semana

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (GCM) atendeu, durante o final de semana, a diversas ocorrências que resultaram na apreensão de veículos com restrição de furto e roubo, além de prender um indivíduo suspeito de roubo de veículo. As ações ocorreram de forma coordenada com o auxílio do sistema de videomonitoramento e do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), com ênfase na segurança e bem-estar da população cachoeirense.

Roubo de veículo e prisão

Na sexta-feira, dia 27, a GCM, em patrulhamento preventivo, foi informada pelo sistema de videomonitoramento sobre a localização de um Fiat Uno Mille, de cor azul, com restrição de furto e roubo. O cerco inteligente apontou que o veículo estava se dirigindo para Cachoeiro. Após intensas buscas no município, os agentes localizaram o carro no bairro Valão. O condutor, de 31 anos, foi abordado e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi constatado que ele havia roubado o veículo em Marataízes. Durante o roubo, o motorista foi rendido com um facão e levado a um local deserto, sendo posteriormente libertado. O criminoso seguiu em direção a Cachoeiro com o veículo roubado.

Moto recuperada

No sábado, dia 28, a GCM recebeu a denúncia do Ciodes sobre uma motocicleta abandonada para desmanche na Rua Zenilda Machado, no bairro Agostinho Simonato. Ao chegar ao local, os guardas localizaram uma Honda Titan vermelha, que constava como furtada no dia 26 de outubro, em Rio Novo do Sul. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado pelo Detran, onde está à disposição para as providências legais.

Roubo no Novo Parque

Já no domingo, por volta das 7h51, durante patrulhamento preventivo, a GCM foi informada pelo Ciodes sobre um roubo de veículo ocorrido no Novo Parque. O motorista, de 51 anos, relatou ter sido agredido no rosto durante a ação. A equipe iniciou as buscas e, rapidamente, localizou o carro abandonado atrás da Igreja Batista Renovada, no bairro Valão. O veículo estava destrancado, sem a chave, e com uma faca no porta-malas, além de manchas de sangue na porta traseira. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran, para as devidas providências.

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro reforça seu compromisso com a segurança da cidade, adotando medidas preventivas e eficientes para o combate à criminalidade e a proteção dos cidadãos. A colaboração da população e o apoio das forças de segurança seguem sendo fundamentais para garantir uma cidade mais segura.

foto divulgação/PMCI