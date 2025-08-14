GCM recupera motocicleta com restrição de furto e roubo em Cachoeiro

Na manhã desta quinta-feira (14), durante patrulhamento pelo Trevo da Ilha da Luz, a guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu informação do sistema de videomonitoramento sobre uma motocicleta Honda/CG preta, ano 2008, com restrição de furto e roubo.

Ao abordar a condutora, os guardas constataram que ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que os documentos da motocicleta estavam em sua residência. A motocicleta, furtada desde 04 de setembro de 2019, havia sido adquirida pelo esposo da condutora, conforme ela própria relatou.

Após esclarecimento dos direitos da condutora, ela foi conduzida à 7ª Delegacia Regional e a motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran. Durante o registro do boletim de ocorrência, o esposo e o cunhado dela compareceram à delegacia como testemunhas, confirmando as informações prestadas.

A ação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim com a segurança pública e a prevenção de crimes na cidade.

“Nossa prioridade é garantir a segurança da população e coibir a circulação de veículos irregulares. A rápida atuação da GCM, aliada ao nosso videomonitoramento, demonstra o compromisso da prefeitura em manter Cachoeiro mais seguro para todos”, destacou o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira.

foto divulgação/PMCI