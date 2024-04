Gestão municipal de Anchieta avalia políticas socioeconômicas

A prefeitura de Anchieta realizou na manhã desta terça-feira (09/04), no CEU das Artes, a avaliação e apresentação dos resultados alcançados em 2023, com as políticas públicas implementadas. Na ocasião também foi apresentado o índice de cumprimento das ações previstas no programa de Governo 2021-2024.

Participaram do workshop o prefeito Fabrício Petri, secretários e servidores, representantes dos grupos de trabalhos do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora (Pace).

Segundo o prefeito, o trabalho de planejamento, monitoramento e avaliação é essencial para o sucesso da gestão. Desde 2017, quando o Pace foi idealizado, os grupos de trabalho se reúnem para acompanhar a execução dos planos de ação e fazer as adequações necessárias, conforme necessidade do momento.

Conforme a gerente municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eliane Marconcini, o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora está na 3ª fase e conta com 141 ações, 333 indicadores de resultados, distribuídas em 10 projetos, tendo como foco: as pessoas. O índice de atingimento foi de 92% de cumprimento das ações previstas tanto no Pace, quanto no Programa de Governo 2021-2024.

“A qualificação dos dados, num processo de monitoramento, é primordial para que a gestão comemore os progressos, mas também avalie os resultados dos indicadores que ficam abaixo do esperado e pense em estratégias de como melhorar”, destacou a gerente.

Dentre os projetos novos implementados, destacam-se: Governo Digital, Controladoria Participativa, Procon itinerante, Anchieta Cidadã, Geração do Bem, Turismo de Base Comunitária, Aplicativo Consus, Código de Ética, Telemedicina, Vida Rural, Pavilhão do Empreendedor, Projeto Orla, Microchipagem de cães e gatos, Meu Uniforme e Meu Material Escolar, Plano Municipal de Transporte Público, dentre outros.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, a equipe está empenhada para o sucesso. “A gestão está de parabéns, pois é nítido o empenho e a integração das equipes de trabalho, nos vários setores da prefeitura, que contribuíram para que as ações planejadas atingissem um índice tão elevado de realização”, elogia.

Além de ajudar no desenvolvimento socioeconômico de Anchieta e na vida das pessoas, o Programa Anchieta Criativa e Empreendedora já rendeu diversos prêmios ao município, entre eles, o de Prefeito Empreendedor Estadual e Nacional, e ainda tornar o município referência em políticas públicas socioeconômicas.

