Governador anuncia serviço de internet sem fio nos terminais do Sistema Transcol

today8 de outubro de 2020 remove_red_eye40

Os nove terminais em operação do Sistema Transcol passam a contar com acesso à rede de internet via sinal de wi-fi (sem fio), totalmente gratuito para os passageiros do transporte público metropolitano a partir desta quinta-feira (08). A novidade foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Para utilizar a rede de wi-fi dos terminais, é preciso que o usuário tenha previamente instalado o aplicativo ÔnibusGV, além de cadastro no Acesso Cidadão – plataforma de serviços do Governo do Estado.

Quando estiver no Terminal de Integração do Transcol, basta se conectar na rede TERMINAL_GV e clicar no botão de wi-fi do aplicativo ÔnibusGV para liberar a conexão. No primeiro acesso (ou a cada 30 dias), o usuário deverá informar seus dados do Acesso Cidadão para liberar a internet. É importante também que o serviço de wi-fi do celular esteja habilitado.

Uma vez conectado, o usuário poderá utilizar o serviço por até uma hora. Após este período, a conexão será interrompida e o usuário precisará aguardar 15 minutos para conectar novamente. Contudo, se o usuário tiver feito login em um terminal uma vez e no período de menor que 30 dias utilizar outro terminal, a conexão vai ocorrer de maneira automática.

“Estamos lançando mais um serviço para o usuário do Transcol. Para nós, o Governo deve sempre oferecer mais qualidade ao usuário do transporte coletivo. Todos os ônibus das linhas troncais estão com internet Wi-Fi e agora o usuário também pode utilizar o Wi-Fi nos terminais para trabalho, educação ou até mesmo lazer. Temos outros importantes serviços como o Inbus, que mostra a lotação dos ônibus, e também o horário dos ônibus para que o usuário não precise sair de casa com muita antecedência e ter de ficar parado no ponto esperando”, pontuou o governador.

De acordo com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, essa é mais uma ação para a melhoria do serviço de transporte público metropolitano. “Fizemos investimentos para melhorar o sistema de bilhetagem, lançamos o aplicativo oficial do sistema que, além de fornecer os horários, permite fazer recarga e conectar na rede de wi-fi dos coletivos. Agora, os terminais também passam a contar com esse serviço para que o usuário possa ter acesso a informações sobre seu ônibus, fazer recarga ou até mesmo navegar pelas redes sociais enquanto aguarda sua viagem”, destacou.

Também participaram da transmissão, o subsecretário de Estado de Mobilidade Urbana, Leo Cruz; e o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Raphael Trés.

Ônibus GV

O Aplicativo Ônibus GV é a ferramenta oficial do Sistema Transcol e que conecta o usuário ao transporte público. Além da previsão de horário para os veículos do Transcol e os que fazem as linhas municipais de Vitória, o aplicativo permite que o usuário acesse a rede wi-fi durante a viagem, além de uma plataforma de entretenimento, a primeira do tipo em ônibus urbano no País. Atualmente, toda a frota das linhas troncais (terminal x terminal) oferece o serviço.

Baixe Ônibus GV

Android

iOS



Acesso Cidadão

O Acesso Cidadão tem como objetivo facilitar a vida do cidadão que utiliza os serviços ou participa de programas do Governo do Estado do Espírito Santo. Realizando seu cadastro no sistema, você não precisará mais criar novos registros em outros sites para participar de programas, concursos ou outros serviços do Estado, tais como Carteira Nacional de Habilitação Social (CNH Social), Educação de Jovens e Adultos (EJA), Designações Temporárias (DT’s), dentre outros. Apenas com uma conta centralizada você terá acesso a esses e outros serviços.

Para criar uma conta basta acessar o menu Criar uma conta e fornecer algumas informações, lembrando que um e-mail válido é obrigatório para que o cadastro possa ser efetivado. O usuário também pode criar uma conta utilizando suas redes sociais.