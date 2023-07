Governador autoriza construção de escolas e unidade de saúde em Vila Valério

O município de Vila Valério, na microrregião Centro-Oeste, vai receber mais de R$ 7 milhões em novos investimentos do Governo do Estado. Serão construídas duas novas escolas municipais, além de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Nossa Senhora da Penha. As ordens de serviço foram assinadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em solenidade realizada nesta sexta-feira (21).

“Com os novos investimentos, estamos fortalecendo a nossa parceria com o Município. Temos outras obras importantes em andamento, como a pavimentação das rodovias ES-230, ligando Vila Valério à Comunidade de Fátima, em Jaguaré, e da ES-358, até Guaxe, em Linhares. São grandes obras para trazer mais desenvolvimento para toda a região e, principalmente, para mudar a vida das pessoas para melhor”, afirmou o governador.

As obras de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Educação Rural Camponesa Conjunto Familiar de Agostinho Partelli e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Cinderela terão recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu). As novas unidades vão ampliar em mais de 300 vagas na rede municipal de ensino.

O Funpaes tem o objetivo de ampliar e melhorar o acesso à educação dos alunos matriculados na rede municipal capixaba. Para isso é realizada a transferência fundo a fundo a municípios signatários do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), disponibilizando recursos para construção, reforma e ampliação de unidades de ensino e também para aquisição de equipamentos de caráter permanente, com o propósito de aparelhar e modernizar a educação nos municípios capixabas.

Também foi autorizado o início da construção da UBS de Nossa Senhora da Penha. O município recebeu, até o momento, R$ 145 mil referente à primeira parcela do projeto. Ao todo, serão investidos R$ 2,6 milhões na construção da unidade, que já foi licitada. A nova UBS faz parte do Componente de Infraestrutura da rede de Atenção Primária do Plano Decenal APS+10, que visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS, fomentando a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS.

“Vila Valério é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde para receber recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária. O anúncio de hoje é um passo importante para o município na ampliação do acesso à saúde, bem como da melhoria do desempenho das ações das Equipes de Saúde da Família”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande fez uma visita à 2ª Feira de Negócios Agrícolas – AGRINORTE e 17ª Feira do Café, que acontecem na área de eventos do bairro Conveda em Vila Valério.