Governador autoriza início das obras de reforma do Terminal Ibes, em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta terça-feira (21), a Ordem de Serviço para a reforma total do Terminal Ibes, localizado no município de Vila Velha. As obras têm previsão de início em 15 dias úteis e deverão ser concluídas no prazo de 12 meses. As intervenções são de responsabilidade do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES).

A obra vai custar R$ 20 milhões e toda a estrutura será modernizada para garantir mais conforto aos usuários e operadores da unidade. Posteriormente, outros terminais receberão melhorias.

“Esse é um investimento importante para melhorar e modernizar o Terminal Ibes. Estamos trabalhando para melhorar a mobilidade da Região Metropolitana e modernizar os terminais do Sistema Transcol para dar mais dignidade e conforto para todos os cidadãos e, principalmente, aqueles que utilizam o transporte público. São novos ônibus com ar condicionado, ampliando a renovação da frota, e também investindo em novas vias”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressaltou que a obra de reforma do Terminal Ibes vai proporcionar melhorias significativas para os passageiros e para o funcionamento do sistema de transporte público, modernizando a instalação e trazendo mais conforto, segurança e eficiência para os usuários.

“A reforma do Terminal Ibes é mais um avanço para a melhoria da oferta do serviço. As instalações mais modernas facilitam a mobilidade, melhorando o fluxo dentro do terminal, tanto para os veículos quanto para os passageiros”, disse o diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes.

Reforma

A obra vai contemplar desde a reforma dos pisos, rede elétrica, telhado e pista de rolamento, até a renovação da fachada. Está no projeto a instalação de nova rampa e escada de acesso ao terminal; grades novas; reforma da bilheteria, guaritas e catracas; novos bicicletários e reforma dos sanitários.

O Terminal Ibes também terá nova comunicação visual para acessos, plataformas e edificações, garantindo o correto fluxo de circulação de pedestres e veículos. Na cobertura das plataformas, as telhas serão metálicas trapezoidais, termoacústicas (tipo sanduíche), com isolamento em lã mineral. As lojas também serão reformadas.

O local ganhará mais acessibilidade com a construção de novas rampas, guarda corpo, corrimão e piso tátil em todas as áreas externas e internas, além de projeto de proteção e combate a incêndios. Também serão instaladas travessias elevadas para circulação de pedestres e novos bancos, lixeiras e bebedouros.

