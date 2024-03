Governador autoriza início das obras no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim

today27 de março de 2024 remove_red_eye82

https://www.instagram.com/jornalhora/

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou nesta quarta-feira (27), a Ordem de Serviço para o início da reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo Andrade, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, na microrregião Central Sul. Com investimento total de aproximadamente R$ 77 milhões, o contrato inicia-se com a realização dos projetos básico e executivo, seguido das obras de modernização do Aeroporto.

As obras incluem a adequação às normativas de segurança aeroportuária, a renovação da sinalização na pista, a ampliação e renovação do pátio de aeronaves, a reforma do terminal de passageiros para aviação executiva, além da construção de um novo terminal para aviação comercial.

“Somente um estado organizado pode realizar obras estruturantes como essa. Cachoeiro é uma cidade polo da região sul, que hoje sofre com as consequências das chuvas. A importância do aeroporto vai muito além de dinamizar a economia regional. Neste momento, por exemplo, o local seria uma base para facilitar a chegada dos helicópteros às áreas mais afetadas pela tragédia”, lembrou o governador, que esteve pela manhã em alguns dos municípios atingidos no sul capixaba e manteve esta agenda pela necessidade do início das obras o quanto antes.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destacou que o investimento é mais um compromisso assumido que se torna realidade. “Em breve teremos uma nova estrutura, assim como aconteceu no Aeroporto de Linhares, em condições de operar linhas comerciais, aviação empresarial, transporte de cargas e vôos médicos com toda eficiência e segurança. O Espírito Santo é um grande importador de aeronaves e essa nova estrutura pode se tornar base de nacionalização de aviões e helicópteros. Um novo negócio que irá movimentar a economia local e gerar dividendos para o município e para toda a região”, destacou.

Ao comentar sobre as melhorias e perspectivas que o novo aeroporto traz para a zona sul do Espírito Santo, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a previsão é de executar o projeto e as obras em 24 meses.

“A expansão e modernização do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim estão alinhadas com os planos do Governo de investir em mobilidade e desenvolvimento. Essa iniciativa não apenas melhora a infraestrutura local, mas também impulsiona o desenvolvimento regional, a partir da ampliação da capacidade logística”, afirmou.

O projeto inclui a implementação de equipamentos de auxílio à navegação aérea, como o Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), que tornará as operações de pouso mais seguras. O Governo do Estado também prevê a construção de um novo acesso pavimentado e iluminado ao Aeroporto, tornando-o mais acessível para os passageiros e visitantes.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, comemorou a entrega. “Essa é, sem dúvidas, uma das obras mais aguardadas em Cachoeiro. Um sonho antigo que hoje começamos a tornar realidade. A reforma do aeroporto municipal é mais uma grande parceria do Governo Estadual e não apenas atende às necessidades locais, mas também representa um marco crucial para impulsionar as atividades econômicas em Cachoeiro e em toda a região sul. A iniciativa reforçará nosso município como um polo econômico forte e promissor, abrindo portas para novas oportunidades de desenvolvimento e crescimento sustentável”, pontuou.

foto Hélio Filho/Secom

https://www.instagram.com/jornalhora/