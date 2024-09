Governador Casagrande participa de evento sobre federalismo climático no País

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi um dos palestrantes do 2° Seminário “Desafios da Federação: Caminhos para a construção do federalismo climático no Brasil”, evento realizado nesta terça-feira (03) pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), da Presidência da República, em Brasília (DF). O seminário tem por objetivo refletir sobre os desafios e caminhos possíveis à governança climática no federalismo brasileiro.

Na abertura do evento, o mandatário capixaba – que também preside o Consórcio Brasil Verde – destacou que as mudanças climáticas afetam hoje quem mais necessita dos serviços públicos, acentuando as desigualdades.

“Muitas vezes quem não tem acesso à tecnologia são as mesmas pessoas que acabam excluídas da área econômica e também são aquelas mais afetadas pelos eventos provocados pelas mudanças climáticas. Por isso, quando o Brasil assumiu metas de redução de emissões perante às Nações Unidas, essa meta é também de toda a sociedade brasileira, inclusive em todos os níveis da administração pública”, afirmou.

Casagrande foi um dos palestrantes do painel “Transversalidade, financiamento e governança climática colaborativa”. Ele citou a experiência no Consórcio, em que busca que todos os estados tenham seus planos de adaptação às mudanças climáticas. Para o governador capixaba, o Brasil vive uma janela de oportunidade e que precisa aproveitar o momento.

“A preservação ambiental virou também um assunto de oportunidade econômica, sendo um caminho para gerar renda para mais pessoas. O Brasil não pode perder essa oportunidade. Temos uma riqueza natural extraordinária que precisa da contribuição de todos, com a preservação das nossas florestas e da nossa biodiversidade”, pontuou o capixaba.

Ainda em sua palestra, Casagrande lamentou que o País ainda não conseguiu avançar para a aprovação de uma legislação sobre o mercado de carbono. “A lei seria um instrumento fundamental para que o Brasil tenha a capacidade de aproveitar, com segurança jurídica, dos ativos florestais. A Europa já aprovou essa legislação há muito tempo e outros países também seguiram esse caminho, mas aqui não conseguimos dar esse passo”, completou.

Realizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o seminário divulga e dá continuidade à disseminação do Compromisso pelo Federalismo Climático estabelecido na Resolução CFe Nº 03, do Conselho da Federação – do qual o governador capixaba é um dos membros, representando o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O evento contou com a participação de autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e de especialistas da área ambiental.

foto Giovani Pagotto/Governo-ES