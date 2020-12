Governador Casagrande participa de Fórum Empresarial em São Paulo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi um dos palestrantes no 19° Fórum Empresarial Lide, realizado nesta sexta-feira (11), em São Paulo (SP). O evento, que é realizado pelo Grupo Doria, contou com as participações dos governadores de Mato Grosso, Mauro Mendes; de Minas Gerais, Romeu Zema; e do anfitrião João Doria, de São Paulo. Casagrande participou do painel “Iniciativas provindas de uma Crise e o Futuro dos Estados”.

Em sua fala, o governador capixaba cobrou o Governo Federal sobre o Plano Nacional de Imunização (PNI). “Temos expectativa que o Governo Federal tenha um plano amplo e ágil e que coordene esse Plano para que não se tenha um estado vacinando e outro não. Isso nunca aconteceu e é um desafio gigantesco. O Estado de São Paulo tem ofertado a Coronavac e isso é uma ação importante”, disse.

Casagrande lembrou ainda o aumento da desigualdade social durante a crise gerada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e cobrou a aprovação das reformas necessárias no Congresso Nacional para mitigar os impactos à população mais necessitada.

“Outro desafio importante neste ano e que irá perdurar, é que vivemos em uma crise onde poucas pessoas acumulam riqueza, mas a grande maioria empobrece. A desigualdade se aprofundou e será um tema ainda mais presente no ano que vem. Para isso é preciso que a gente articule junto ao Congresso Nacional a Reforma Tributária. A retomada da economia passa pelas reformas no Congresso e com a estabilidade política”, frisou.

O governador capixaba citou a importância do equilíbrio fiscal para que os estados possam enfrentar a pandemia com capacidade de investimento.

“Outro grande desafio é o desequilíbrio fiscal. Sabemos da importância de ter um governo que tenha capacidade de investimento. Não podemos concentrar todas as soluções no setor privado e precisamos que todos os entes públicos tenham capacidade de investimento. Governei o Estado do Espírito Santo entre 2011 e 2014 e desde 2012, quando a Secretaria do Tesouro passou a dar nota, somos Nota A na gestão fiscal. Temos uma cultura de gestão fiscal equilibrada e responsável. Todos os resultados da administração pública estão relacionados a boas políticas públicas. 2020 está sendo um ano difícil, pois enfrentamos a crise do petróleo e a pandemia, mas fecharemos novamente com a Nota A”, ponderou.

Casagrande finalizou sua participação citando os exemplos que fazem com que a gestão do Estado do Espírito Santo seja referência no Brasil.

“Nós estamos com uma iniciativa importante, que foi a criação do Fundo Soberano. Acredito que o Estado de São Paulo, pela sua importância, poderia pensar na criação de um fundo semelhante. Criamos o Fundo de Infraestrutura, do qual podemos investir mesmo em momentos de crise. Acabamos de lançar a terceira PPP de saneamento, agora em Cariacica. Já tínhamos feito na Serra e em Vila Velha. Queremos universalizar o saneamento básico no Espírito Santo o mais rápido possível. Lançamos recentemente o Plano Espirito Santo – Convivência Consciente para que possamos alavancar a economia, gerar emprego, renda e atravessar a pandemia e diminuindo a desigualdade em nosso Estado”, afirmou o governador capixaba.