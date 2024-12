Governador Casagrande participa do Congresso Brasil Competitivo, em São Paulo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na manhã desta sexta-feira (06), do Congresso Brasil Competitivo, evento que reúne líderes e especialistas para discutir o desenvolvimento e a competitividade do Brasil. Realizado em São Paulo (SP), o congresso teve como destaque o painel de governadores “Educação e Trabalho para a Competitividade”, com foco nos desafios enfrentados na qualificação técnica e profissional a partir da perspectiva dos estados.

Em sua fala, Casagrande ressaltou a importância de iniciativas que promovam a formação e qualificação da população e apresentou um panorama do trabalho realizado pelo Governo do Estado na área, como os programas QualificarES, Escola do Futuro e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

“O Espírito Santo chegou a 60% das suas escolas com Ensino em Tempo Integral, permitindo o aumento da qualidade da nossa formação. Temos uma parceria muito forte com os municípios, avançando juntos nesta modalidade. Apenas pelo Estado, atingiríamos a meta do Plano Nacional de Educação, mas os municípios teriam dificuldades. Esse é o porquê da parceria, já que digo sempre que os alunos não são do governo estadual ou municipal, mas sim são alunos do Espírito Santo”, disse.

O mandatário capixaba também enfatizou que a educação é um pilar fundamental para garantir a competitividade do Espírito Santo e do Brasil, bem como para diminuir as desigualdades.

“A alfabetização na idade certa é muito importante. Você ofertar creches nos municípios tem uma funcionalidade e um impacto significativo na vida das pessoas. Às vezes você vê o município com dificuldade em fazer a obra ou até mesmo com o custeio. Vamos lá e o apoiamos. A criança precisa desse amparo desde a primeira infância, com uma orientação pedagógica e com valores que fazem uma diferença enorme. Quando você melhora a qualidade do ensino em uma localidade, aquela comunidade não aceita mais o retrocesso”, pontuou Casagrande.

Também estiveram presentes os governadores do Piauí, Rafael Fonteles, e de Pernambuco, Raquel Lyra.

