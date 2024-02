Governador do Espírito Santo discute novas linhas de financiamento com BNDES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu, na tarde desta terça-feira (20), com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante, na sede da instituição, no Rio de Janeiro (RJ). Durante o encontro foram discutidas linhas de financiamento para o Governo do Estado, bem como para o Consórcio Brasil Verde, que é presidido pelo chefe do Executivo capixaba.

Casagrande e Mercadante trataram sobre a parceria entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), além da abertura de linhas de crédito para intervenções em encostas, ações para redução de emissões de carbono e demais obras de infraestrutura.

“Foi uma reunião muito produtiva para tratarmos de políticas públicas para o estado do Espírito Santo. Temos contratos com operações na segurança pública, mobilidade e infraestrutura. Agora estamos realizando uma outra operação de R$ 630 milhões para investimento em obras rodoviárias”, analisou o governador capixaba.

Ainda durante a reunião, Casagrande solicitou a criação de um grupo de trabalho a ser integrado por estados signatários do Consórcio Brasil Verde e o BNDES para tratar da captação de recursos para projetos de mitigação das mudanças climáticas através do Fundo Clima, que é uma das linhas de financiamento do banco. Será realizado um seminário com os estados do Consórcio e demais bancos de desenvolvimento para tratar sobre esses projetos.

“Estamos tratando também da parceria do BNDES com o Bandes para que possamos utilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento no Fundo Soberano. Além disso, investimentos em descarbonização para as empresas capixabas, para atendermos nosso plano de descarbonização e neutralidade de carbono, além de outros projetos que estamos tratando tanto para o Espírito Santo quanto para o consórcio dos Governadores pelo Clima”, completou Casagrande.

O presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, destacou a gestão fiscal sólida do Espírito Santo, seu baixo endividamento e capacidade de investimento na busca de novos financiamentos para obras importantes no Estado.

“Muito obrigado, governador Renato Casagrande, é sempre um prazer recebê-lo. Parabéns pela gestão! O Espírito Santo é hoje um Estado que tem capacidade de investimento e de financiamento. Isso facilita muito o diálogo. E saímos daqui com esse compromisso. Até o final de março, nós vamos assinar e contratar esses R$ 630 milhões para que você possa colocar as estradas para funcionar, melhorar a produtividade e a qualidade de vida da população”, pontuou.

Mercadante prosseguiu: “Estamos avançando muito também em parcerias público-privadas nas escolas do estado para avançarmos na escola em Tempo Integral, que é uma grande prioridade hoje do presidente Lula e de pais e educadores. Acredito que teremos bons resultados. Além disso, começaremos a olhar para a proteção da costa do Estado e finalmente, esses investimentos para a descarbonização da economia, tornando-a cada vez mais verde, emitindo menos carbono e ajudando o planeta a superar essa dramática crise climática.”