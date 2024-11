Governador do Espírito Santo participa da 12ª reunião do Cosud, em Santa Catarina

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na tarde desta quinta-feira (21), da abertura da 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O evento acontece na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Essa é a segunda vez que o Estado catarinense recebe os governadores das duas regiões. O tema principal desta edição será prevenção a desastres naturais e Defesa Civil.

Casagrande ressaltou a importância do debate e a necessidade de estruturação das Defesas Civis, bem como a realização de obras de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

“O Cosud tem se consolidado como um momento de debate de pontos fundamentais para que os Estados possam priorizar ações conjuntas em temas sensíveis. A recente ocorrência de desastres naturais, como aconteceu com a região sul do Espírito Santo e com o estado do Rio Grande do Sul, mostra que precisamos ter nossas Defesas Civis cada vez mais preparadas para uma pronta resposta. Além disso, ações e obras de mitigação são fundamentais para que possamos preparar nossos municípios para as mudanças climáticas”, afirmou o mandatário capixaba, que também preside o Consórcio Brasil Verde.

Ainda durante a abertura do evento, o governador do Espírito Santo falou sobre o fortalecimento da democracia e o combate às desigualdades regionais. “Reconhecemos as diferenças políticas e até ideológicas que existem entre as regiões do Brasil, mas é importante que a gente faça o debate de temas fundamentais para todos os cidadãos, como o fortalecimento educacional, segurança pública e as seguranças climáticas. Tenho plena convicção que a cada encontro que a gente faz, a gente consegue avançar ainda mais naquilo que estamos nos propondo”, pontuou Casagrande.

A 12ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) acontece entre os dias 21 e 23 de novembro, em Florianópolis. Os sete estados das regiões Sul e Sudeste vão estar representados. Todos os governadores vão participar do encontro, com exceção de Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), que cumpre agenda oficial fora do País. Durante o Cosud, secretários de estado, técnicos e servidores estaduais também vão debater os problemas comuns a todos e buscar soluções que melhorem a vida da população.

foto Adriano Zucolotto/Governo-ES