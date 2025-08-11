Governador e vice visitam a Ales e conhecem as novas obras do parlamento

A agenda institucional aconteceu nesta segunda-feira (11) e reuniu os deputados na presidência do Palácio Domingos Martins, sede do legislativo estadual

O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), recebeu nesta segunda-feira (11) o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) para uma visita institucional à sede do Legislativo estadual. Durante o encontro, o presidente apresentou as obras de infraestrutura recentemente realizadas no Palácio Domingos Martins, que modernizaram os espaços e melhoraram as condições de trabalho para parlamentares, servidores e para o atendimento ao cidadão.

A visita contou com a presença de diversos deputados estaduais, reforçando o compromisso coletivo com o fortalecimento das instituições. Para Marcelo Santos, a iniciativa tem papel estratégico.“Essa aproximação entre a Assembleia e o Governo do Estado fortalece a parceria entre os poderes e contribui para que os debates sobre projetos importantes enviados pelo Executivo tenham mais agilidade e eficiência na tramitação, como é o caso do orçamento do estado, que vai ser votado pelos parlamentares nesse segundo semestre, autorizando o governo do estado a realizar as obras e investimentos necessários no Espírito Santo”, afirmou.

O governador Renato Casagrande destacou que, no Estado, a relação entre Executivo e Legislativo é exemplo para o país.“Aqui no Espírito Santo essa parceria entre os dois poderes demonstra a responsabilidade coletiva que existe no nosso estado e garante que o Espírito Santo apresente bons resultados”, afirmou Casagrande.

A agenda reforça o papel da Ales como espaço de diálogo e cooperação, garantindo que propostas relevantes para o desenvolvimento capixaba sejam discutidas e votadas com celeridade e transparência.

foto Paula Ferreira