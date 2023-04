Governador Renato Casagrande se pronuncia sobre ameaças de ataques a escolas no ES

today10 de abril de 2023 remove_red_eye242

O governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, se pronunciou na manhã desta segunda-feira, dia 10, em suas redes sociais, sobre as informações falsas referente aos ataques às escolas e disse que qualquer tentativa de aterrorizar o sistema escolar será combatida.

“Nossas equipes de inteligência estão apurando com rigor informações falsas e seus autores sobre ameaças de ataques a escolas. Qualquer tentativa de aterrorizar nosso sistema escolar será combatida. É importante não compartilhar mensagens sem verificação. Denuncie pelo 181”.

Casagrande ainda declarou que, no próximo dia 27, será apresentado para a população capixaba um Plano de Segurança Escolar com objetivo de ampliar a segurança no ambiente educacional.