Governador visita obras de rodovia e entrega obras em Baixo Guandu

today15 de novembro de 2023 remove_red_eye52

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou nesta quarta-feira (15) as obras de pavimentação da Rodovia ES-164, no trecho entre Alto Mutum Preto até Fontinelli, no município de Baixo Guandu. Casagrande inaugurou obras de reforma de unidades escolares e novos equipamentos públicos, além do anúncio de novos investimentos.

“Hoje, feriado da Proclamação da República, é dia de muito trabalho para nós, visitando obras, realizando entregas e dando ordens de serviço. Quem governa gera expectativas e só consegue realizar se trabalhar muito. Vim aqui reafirmar meu compromisso com os moradores de Baixo Guandu e enquanto eu for governador, o município pode contar com nossas parcerias para realizarmos muitas ações no município”, afirmou Casagrande.

As obras de pavimentação da ES-164 estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Ao todo, as intervenções contemplam um trecho com 29,5 quilômetros de extensão, com investimento superior a R$ 140 milhões.

A obra contempla a construção de, aproximadamente, 50 abrigos para passageiros de ônibus, além da implantação de uma interseção de acesso à rodovia BR-259. Algumas partes da rodovia vão receber uma terceira faixa.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também participou da visita. “Quem passa por aqui já percebe a diferença que essa pavimentação vai fazer na vida das pessoas. Quando a obra estiver pronta, vai impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o transporte de mercadorias agrícolas e melhorando a segurança viária dos usuários”, destacou.

Entregas

Durante a agenda foi inaugurado o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Baixo Guandu. A obra destaca o comprometimento do Governo do Estado em fortalecer e aprimorar a rede socioassistencial do Espírito Santo.

Com um investimento estadual de R$ 990 mil, os novos equipamentos oferecem serviços essenciais, incluindo acolhimento, orientação e acompanhamento para famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, contribuindo para o fortalecimento e a reconstrução dos laços familiares e comunitários.

“O Espírito Santo, sob a liderança dedicada do nosso governador, está totalmente empenhado em fortalecer e proporcionar ambientes propícios para o desenvolvimento social. Estamos orgulhosos de mais uma entrega significativa para a comunidade de Baixo Guandu”, disse a secretária Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

Também foram entregues as reformas do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Casinha Feliz e da reforma da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Aladia Trindade Paiva. Para essas obras, o Governo do Estado repassou ao Município o valor de R$ 730 mil, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes).

Ainda em Baixo Guandu, o governador Renato Casagrande inaugurou a revitalização do campo Bom de Bola do bairro Sapucaia, localizado nas dependências do Estádio Municipal Manoel Carneiro. Um investimento de R$ 329 mil do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Nesta ação, coube à Sesport fazer no equipamento a instalação de um novo gramado sintético, de alto padrão e reconhecido pela Fifa como uma das melhores opções no mercado atualmente, sendo encontrada, por exemplo, em estádios e centros de treinamentos dos principais clubes brasileiros. Além disso, todo material necessário para a execução do serviço foi incluído no acordo, como: mão de obra, inclusive para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves.

“É uma mais um equipamento que antes estava sem uso e que estamos devolvendo para a população. E esse é o papel do Estado, chegar onde o cidadão mais precisa e transformar a vida das pessoas, gerando oportunidades para todos. O esporte é uma ferramenta de transformação social, de geração de saúde e bem-estar. Por isso, o Governo vem realizando os maiores investimentos da história do esporte em nosso Estado, com obras em todos os cantos do território capixaba”, acrescentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Novos investimentos

O Governo do Estado anunciou o repasse de R$ 1,83 milhão para investimentos em Baixo Guandu, com recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria do Governo (SEG). Também foi anunciada a conclusão de obra de demolição de rocha em Alto Palmital, zona rural do município.

Será realizada a drenagem e pavimentação da Rua Wilson Santana Lopes Filho, no bairro Valparaíso, beneficiando 4,5 mil habitantes. Entre os trabalhos a serem executados pela gestão municipal com o recurso do Governo estão a pavimentação de aproximadamente 260 metros lineares com blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S.

A Rua Wilson Santana Lopes Filho é a principal conexão entre Alto Palmital e o Centro de Baixo Guandu, registrando um intenso fluxo de veículos e pedestres. Na via, funcionam a Escola João Julho Cardoso e uma Unidade Básica de Saúde. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a área apresenta risco de alagamentos recorrentes.

Ao todo, os investimentos do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas em Baixo Guandu somam R$ 3 milhões, incluindo o valor repassado pelo Governo para a prefeitura elaborar sua carteira de projetos estruturantes.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, ressalta a importância das ações de investimento do Governo para prevenir e mitigar eventos hidrológicos extremos e conservar e revitalizar recursos hídricos, visando à preservação de vidas e à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado. “Realizamos um trabalho inovador com o Fundo Cidades 2023, que é inserido no eixo do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas”, completou.

foto Hélio Filho/Secom