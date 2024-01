Governo do ES lança edital para modernização do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim

O Governo do Estado publicou, na última sexta-feira (29), no Diário Oficial do Espírito Santo, o edital para contratação das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo de Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com previsão de investimento de até R$ 127 milhões, as obras vão transformar as instalações do Aeroporto para atender às crescentes demandas e potencial da região sul capixaba. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

O governador Renato Casagrande comentou sobre o investimento:

“Fizemos investimento no Aeroporto de Linhares, que já conta com um voo comercial e agora vamos iniciar o investimento no Aeroporto de Cachoeiro, que dará mais dinamismo a economia da Região Sul. Um aeroporto mais estruturado vai ajudar a atrair voos comerciais, ampliando as opções para o capixaba. E a gente brinca que teremos um voo internacional para a Capital Secreta do Mundo”, disse.

Para o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o objetivo da modernização do aeroporto é “colocar à disposição da população, dos empreendedores de Cachoeiro e de todo o Sul capixaba um novo equipamento, moderno, em condições de atender o dinamismo econômico que é crescente no Estado. Importante também destacar as novas oportunidades, os novos negócios que têm possibilidade de instalação nos arredores do terminal, envolvendo montagem e manutenção de aeronaves, por exemplo. A aviação regional é uma realidade, conectando o Brasil.”

O projeto prevê ampliar o pátio de aeronaves e o terminal de passageiros destinado à aviação executiva, e a construção de um novo terminal para a aviação comercial. O Aeroporto também passará por adequações para atender as normativas de segurança aeroportuária, incluindo a renovação da pista com novas sinalizações.

As empresas interessadas têm até o dia 15 de fevereiro de 2024 para participar da licitação. O edital com todas as informações e pré-requisitos estão disponíveis para consulta no site: www. licitacoes-e.com.br

O secretário de mobilidade e infraestrutura, Fábio Damasceno, ressalta que a modernização do Aeroporto vai possibilitar a acomodação de aeronaves adequadas para o transporte regular de passageiros, ampliando as opções de voos e conexões disponíveis.

“A expansão e modernização do Aeroporto de Cachoeiro segue os parâmetros das obras que conduzimos no Aeroporto de Linhares, que atualmente tem voos comerciais diários, atendendo e fomentando toda a região norte do Estado, conectando a inúmeros destinos, visto que Confins [para onde partem e seguem os voos de Linhares] é um Aeroporto Internacional. Esse é um importante investimento do Governo do Estado em infraestrutura e desenvolvimento”, disse Damasceno.

O projeto inclui ainda a implementação de equipamentos de auxílio à navegação aérea, como o Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (PAPI), aprimorando as operações de pouso. Além das melhorias internas, o Governo vai construir um novo acesso ao Aeroporto, tornando-o mais acessível.