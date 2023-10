Governo do ES lança nova fase de programa que amplia oferta de consultas e cirurgias

O acesso aos serviços especializados em saúde foi ampliado a partir de 2020, com a oferta regionalizada à população capixaba desde o lançamento do Programa Saúde Fácil do Governo do Espírito Santo. Para este ano, o programa ganha um novo fomento com a disponibilidade de consultas, exames e cirurgias em horários noturnos e também aos finais de semana, no agora ‘Saúde + Fácil’.

O anúncio da ampliação do programa aconteceu nessa terça-feira (03) e foi transmitido pelas redes sociais do governador Renato Casagrande durante visita às instalações do Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória.

“Começamos aqui no HEC esta nova fase do agora Saúde + Fácil com o aumento do número de procedimentos cirúrgicos e consultas médicas com agendamento em horário ampliado – à noite e aos fins de semana. Estamos investindo cerca de R$ 2,5 milhões a mais por mês para ampliar os serviços e ofertar aos capixabas um atendimento de muita qualidade”, comemorou Casagrande durante a transmissão on-line.

O governador também destacou a excelência do HEC, onde o Saúde + Fácil começa a ser implementado, que é referência nacional em tratamento de pacientes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“Atualmente, o Hospital Central já realiza 287 procedimentos cirúrgicos por mês e, com esse incremento do Saúde + Fácil, ampliará para 380 procedimentos mensais. O número de consultas em neurocirurgias também aumenta, passando das atuais 1.492 para 1.892 mensais. É uma oferta importante do SUS capixaba e que mostra o trabalho e o empenho do Governo do Estado, por meio da Sesa, em melhorar o acesso dos serviços à população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Mais investimento em saúde

O Saúde + Fácil é um incremento ao programa Saúde Fácil, que surgiu com o objetivo reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e dar celeridade ao atendimento especializado no Espírito Santo, de maneira regionalizada, com o credenciamento de instituições privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, interessadas em participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba.

A novidade agora está na ampliação dos atendimentos de consultas, exames e cirurgias em horário especial, após às 19h, e também aos finais de semana, conforme disponibilidade.

A primeira unidade a receber esta nova fase é o HEC, localizado em Vitória, gerenciado pela Fundação iNOVA Capixaba. Referência em urgência e emergência de neurologia e neurocirurgia não traumático, a unidade passará a ampliar os procedimentos eletivos cirúrgicos em embolização de aneurisma cerebral, coluna e tumor, além de consultas ambulatoriais em neurocirurgia.

O HEC passa a ofertar por mês, pouco mais de 90 procedimentos cirúrgicos eletivos a mais e cerca de 400 consultas em neurocirurgias com o Saúde + Fácil. O valor de investimento mensal será de R$ 2.550.793,57.