Governo do ES prevê volta de eventos esportivos a partir desse mês

11 de setembro de 2020

Dependendo do comportamento da pandemia no Espírito Santo nas próximas semanas, os eventos esportivos podem voltar a acontecer a partir desse mês no Estado.

De acordo com o governador Renato Casagrande, em entrevista coletiva na noite de ontem (10), a Secretaria de Saúde do Estado já se reuniu com a Federação Capixaba de Futebol para discutir o assunto. O Estado ainda irá avaliar se haverá ou não participação do público nas partidas de futebol.

Futebol

O Campeonato Capixaba está paralisado desde março, quando o governo do Estado iniciou as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. As últimas partidas foram disputadas no dia 14 daquele mês, válidas pela última rodada da primeira fase.

O torneio será retomado nas quartas de final. Os confrontos definidos para essa fase são: Vitória x Estrela do Norte, Desportiva x Rio Branco, Rio Branco (VN) x São Mateus e Real Noroeste x Serra.