Governo do Espírito Santo realiza formatura de 352 novos sargentos da PM

today11 de dezembro de 2021 remove_red_eye59

O Governo do Estado realizou, na noite desta sexta-feira (10), a solenidade de Formatura do Curso de Habilitação de Sargentos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) (CHS 2021). A solenidade militar aconteceu no Ginásio da UniSales, no bairro Forte São João, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande.

Ao todo, 352 militares realizaram o curso, que teve início no dia 19 de julho deste ano, com 810 horas/aula, e começou na modalidade Educação a Distância (EaD), sendo finalizado já de forma presencial no Centro Universitário Faesa, localizado no bairro Jardim América, em Cariacica.

Com a conclusão do curso, que apresentou uma grade curricular de 34 disciplinas – entre elas Liderança e Gestão de Pessoas, Direito Militar, Gerenciamento de Crises, Uso Progressivo de Força e Planejamento Operacional –, os novos sargentos representam agora um elo estabelecido entre o comando e a tropa.

O sargento tem como papel ser a figura intermediária responsável por disciplinar, orientar e auxiliar a execução das atividades operacionais e administrativas a partir das diretrizes estabelecidas nos graus hierárquicos superiores. Assim, a nova graduação torna o militar um líder, coordenador e exemplo de conduta a ser seguido pela tropa.

Em sua fala, o governador destacou o trabalho de reestruturação das forças de segurança no Espírito Santo. “Estamos caminhando para fecharmos o ano de 2021 e todo o período de gestão com o menor número de homicídios da história desse Estado. Muito obrigado a todos vocês que estão na linha de frente. A Polícia Militar se caracteriza pela hierarquia, disciplina e responsabilidade na função que exerce. Quem opta pela carreira militar, sabe que terá uma vida diferente de um servidor civil. Eu confio 100% na responsabilidade da nossa Polícia Militar, na responsabilidade dos praças, dos oficiais e do Alto Comando”, afirmou.

“Se tivermos continuidade na segurança pública, estaremos entre os cinco estados menos violentos do País, afirmou o governador Renato Casagrande.”

Casagrande prosseguiu: “Encaro com naturalidade as cobranças, mas digo a todos para se alegrarem com as conquistas que estamos tendo dia a dia. Nosso governo tem produzido resultados. Ninguém cobra de quem não faz. Nosso governo produz, realiza e atende as entidades e os policiais. Não se retrocede na área da segurança pública. Eu comando pessoalmente a segurança pública, comando o programa Estado Presente. Se tivermos continuidade na segurança pública, estaremos entre os cinco estados menos violentos do País.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, ressaltou que a promoção é um salto importante na carreira do militar, que passa a ser ainda mais graduado e a exercer um papel de líder dentro das companhias e batalhões.

“Continuamos as entregas e desde o início do Governo as promoções de praças e oficiais foram retomadas. Já promovemos capitão a major, major a tenente-coronel e tenente-coronel a coronel. Formamos novos soldados e agora os cabos estão se tornando sargentos. Isso é o reconhecimento ao bom policial, aquele que quer crescer na Corporação e almeja um futuro melhor. Continuaremos nesse processo de estruturação e valorização da segurança pública do Espírito Santo, conforme prometeu o governador Renato Casagrande”, disse Ramalho.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, também falou sobre a importância da formatura dos militares. “Ao atingir a graduação de sargento, o militar passa a auxiliar as atividades do oficial e supervisionar, zelando pelo cumprimento das ordens. Fico muito feliz por hoje firmar 352 sargentos que irão melhorar a prestação de serviços para a sociedade capixaba. Muitos obstáculos foram superados para a realização desse curso, como a pandemia. Foram adotados todos os protocolos, com apoio do nosso governador Renato Casagrande, e hoje estamos entregando essa formatura à sociedade”, declarou.