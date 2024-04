Governo do Estado abre vagas para Cursos de Qualificação Profissional

today12 de abril de 2024 remove_red_eye74

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), torna público o edital para ingresso de alunos em cursos presenciais de qualificação profissional, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio do programa QualificarES, para a unidade móvel em Alfredo Chaves. As inscrições permanecerão abertas até as 23h59 da próxima segunda-feira (15).

Os interessados devem acessar o site https://qualificar.es.gov.br/, onde encontrarão um formulário de cadastro. Após o preenchimento do formulário, é necessário proceder com a inscrição on-line, fornecendo informações como CPF e e-mail.

Cada candidato tem a possibilidade de se inscrever em até dois cursos diferentes, sendo permitidas até duas inscrições por CPF e e-mail.

“Essa iniciativa não apenas oferece oportunidades de crescimento individual, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento social de nossa comunidade. Ao investir na educação e na capacitação de nossos cidadãos estamos promovendo uma sociedade mais inclusiva e preparada para os desafios do mercado de trabalho, adquirindo novos conhecimentos e habilidades que impulsionarão suas carreiras”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Para concorrer às vagas, é requisito que os candidatos sejam residentes do municípío de Alfredo Chaves ou regiões próximas, tenham no mínimo 16 anos de idade para os cursos de Manutenção de Smartphones e Design para Publicações Digitais. Já para o curso de Informática para Jovens, a idade mínima exigida é de 13 anos. Esteja atento aos prazos e requisitos para não perder a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades profissionais.

Serviço

Inscrições: até 15/04

Resultado: 23/04