Governo do Estado anuncia licitação para locação de miniusinas solares

21 de novembro de 2024

O Governo do Estado publicou, nesta quinta-feira (21), um aviso de licitação para a contratação de serviços de locação de miniusinas ou microusinas solares, na modalidade autoconsumo remoto. A iniciativa visa à adoção de fontes de energia renováveis para o abastecimento de órgãos públicos, fortalecendo assim as ações do Estado voltadas para a sustentabilidade.



A licitação busca selecionar empresas especializadas para instalar, operar, manter e gerenciar sistemas de geração de energia solar em diversos pontos do Espírito Santo. “O objetivo é garantir a implantação de miniusinas solares com capacidade para atender diferentes demandas de consumo de energia nas unidades administrativas do governo, como escolas, hospitais, secretarias e outros equipamentos públicos”, explicou o subsecretário de Estado Administração Geral, Charles Dias de Almeida.

O edital com as condições e exigências estipuladas para a prestação do serviço está disponível, na íntegra, no site www.compras.es.gov.br. As empresas interessadas devem apresentar, até as 9 horas do próximo dia 6 de dezembro, propostas técnicas e comerciais, bem como documentos que comprovem a capacidade de fornecer os equipamentos necessários e realizar a instalação e manutenção das miniusinas solares.

A contratação tem custo total de R$ 39.108.642,00 e prazo máximo de 120 meses. Ao todo, 11 lotes serão licitados, para promover a geração de 8.400 MWh/ano de energia elétrica, suficiente para atender mais de 500 instalações de baixa tensão de 11 órgãos do Executivo Estadual, sendo eles as secretarias da Educação (Sedu); da Saúde (Sesa); da Justiça (Sejus); de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades); e da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); as polícias Militar (PMES) e Civil (PCES); os institutos de Atendimento Socioeducativo (Iases); de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema); e de Previdência dos Servidores (IPAJM); e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

“A escolha pela energia solar se dá não só pela sua viabilidade econômica, mas também pelos benefícios ambientais. A energia solar é considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, já que não emite gases poluentes durante a geração, contribuindo para a redução da pegada de carbono”, afirmou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.

Calmon disse ainda que a licitação é um passo importante na política de transição energética e que reflete o compromisso do Governo do Espírito Santo com a sustentabilidade e a inovação. “O uso de fontes renováveis vai ao encontro dos nossos objetivos de modernizar a gestão pública e reduzir o impacto ambiental das nossas atividades”, concluiu o secretário.

A ação possibilitará a redução da emissão de 5,8 mil toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) na atmosfera, o que equivale a 41,4 mil árvores plantadas – que ocupariam aproximadamente 35 estádios de futebol da dimensão do Kleber Andrade, em Cariacica. Com a instalação de sistemas fotovoltaicos, além do benefício ambiental, o Estado também poderá reduzir seus custos com energia elétrica. A expectativa é que, com a implantação das usinas, o governo economize anualmente R$ 522 mil com energia elétrica.

A previsão é que as primeiras miniusinas sejam instaladas no segundo semestre de 2025.