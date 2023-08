Governo do Estado autoriza novas obras no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

today26 de agosto de 2023 remove_red_eye165

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou neste sábado (26) a realização das obras de construção de cortina atirantada e solo grampeado em um trecho da Avenida Elói da Penha, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Serão investidos R$ 2,46 milhões em recursos provenientes do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria do Governo (SEG). A execução da obra ficará a cargo da prefeitura municipal.

O talude que será beneficiado com a obra possui alto risco geológico e a área sujeita à movimentação de solo possui quatro imóveis na Rua Elói da Penha e o mesmo número da Rua Largo da Conquista, totalizando 37 moradores. Serão implantados 70 metros da cortina atirantada, feita em concreto armado, com rigidez suficiente para minimizar deslocamento de terrenos.

“Estamos fazendo investimentos históricos em Cariacica e em todas as 78 cidades do Estado. O Espírito Santo é o segundo estado com maior número de áreas de risco de desastres naturais. Por isso, o Fundo Cidades 2023 tem foco no enfrentamento das mudanças climáticas, permitindo que a gente possa ajudar nossas cidades diante dessa realidade. Essa obra é fundamental para que possamos prevenir deslizamentos e proteger esses moradores”, afirmou o governador.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, reforçou a importância das intervenções. “Com a realização desta obra, vamos prevenir possíveis deslizamentos e colapso da encosta e preservar vidas, além de proteger a população que reside e transita em Padre Gabriel. Essa é mais uma ação do Fundo Cidades, que garante aos municípios condições de realizar investimentos visando à prevenção e à mitigação das consequências de chuvas extremas e dos períodos de déficit hídrico”, disse.

Ao todo, somente com recursos do Fundo Cidades 2023 – Adaptação às Mudanças Climática, o Governo do Estado está investindo R$ 57,54 milhões em Cariacica. Algumas das ações iniciadas, são: proteção superficial de erosão à montante da Unidade Básica de Saúde no bairro Porto de Santana; drenagem e pavimentação de diversas ruas em Campo Verde; construção de muro de contenção na Rua Gabino Rios em Porto de Santana; e a execução de contenção de encosta na Rua Cândida de Oliveira em Jardim América.

Ainda durante a agenda, o governador Renato Casagrande, junto com o prefeito Euclério Sampaio, acompanhou a abertura da 11ª edição do Cariacica + Perto de Você, que ofereceu serviços de cidadania e saúde aos moradores do bairro Padre Gabriel e região.

foto Rodrigo Zaca/Governo ES