Governo do Estado autoriza obras de ampliação de leitos do Himaba

today26 de julho de 2023 remove_red_eye146

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou na manhã desta quarta-feira (26), a Ordem de Serviço para obras de ampliação da estrutura operacional e clínica cirúrgica materno-infantil no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Atualmente, a unidade conta com 228 leitos e após a ampliação passará a ter 410. O hospital é gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa).

A obra está licitada em R$ 27.866.239,77, sendo que R$ 21.745.235,74 são destinados por meio de emenda parlamentar (repassados pela Caixa Econômica Federal) e outros R$ 6.121.000,00 em investimento com recursos próprios do Governo do Estado. As intervenções devem começar em setembro na área de 6.897,86 metros quadrados do prédio do hospital, localizado no bairro Soteco. A previsão de conclusão das obras é de 1080 dias.

“Avançamos muito na estrutura do Himaba durante nossa gestão. Inauguramos recentemente uma ampliação do hospital e agora estamos dando a Ordem de Serviço para a abertura de outros 182 novos leitos. Agradeço à nossa bancada federal capixaba, que destinou uma boa parte dos recursos dessa nova obra. Fortalecendo o Himaba criamos uma rede de proteção às crianças. Não tem nenhum Estado com o nível de organização hospitalar do Espírito Santo e agora queremos avançar mais nos resultados”, afirmou o governador Casagrande.

Atualmente, o Himaba conta com 228 leitos e, com a ampliação, passará a 410. A unidade receberá mais 140 leitos clínicos de enfermaria pediátrica, 15 leitos de UTIN médio risco, 10 leitos UTIN alto risco e 12 leitos de UTIP, além de cinco salas cirúrgicas. A reforma contempla também todos os ambientes hospitalares necessários para o pleno funcionamento dos leitos, como farmácia, almoxarifado, CME, refeitório, cozinha, expurgo, DML, entre outros.

“A ampliação do Himaba é uma iniciativa marcante nesses 21 anos de trajetória do hospital e que faz parte do nosso planejamento estratégico. Com a obra, vamos melhorar o padrão de atendimento em média e alta complexidade das nossas mães e crianças, fazendo o Himaba se consolidar como referência na área materno-infantil no Espírito Santo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

O diretor-geral do hospital, Cláudio Amorim, pontua que a ampliação vem ao encontro da necessidade da população capixaba. “No início desse ano, tínhamos 181 leitos e com esforço conjunto de nossa equipe ampliamos o atendimento para 228. Com a reforma, poderemos fazer mais cirurgias e atender ainda melhor os pacientes e seus acompanhantes”, explicou.

Centro de Oftalmologia Infantil

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande visitou o primeiro Centro Oftalmológico Pediátrico do Espírito Santo, que está em funcionamento desde o início do mês e já atendeu a 287 crianças. A previsão é que a unidade oferte 600 consultas/mês por meio do Sistema da Regulação Estadual.

“O Centro Oftalmológico Pediátrico no Himaba segue a diretriz de atendimento do hospital, que é individualização, acolhimento e humanização. São ofertados serviços específicos e qualificados para as crianças e os adolescentes atendidos aqui”, frisou o diretor-técnico do Himaba, Emílio Mameri.

fotos Hélio Filho/Secom