Estado e prefeitura de Presidente Kennedy inauguram nova delegacia e CREAS

19 de agosto de 2023

A manhã deste sábado (19) foi de festa na cidade de Presidente Kennedy, microrregião Litoral Sul do Espírito Santo. É que o governador do Estado, Renato Casagrande, fez a entrega de novos equipamentos públicos para o município, dentre eles 15 ambulâncias para a Rede Municipal de Saúde.

Também foi inaugurado o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a nova sede da Delegacia de Polícia (DP).

Na ocasião, Casagrande participou do lançamento do programa Acelera Kennedy, da prefeitura Municipal, que tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da cidade por meio de obras de infraestrutura.

A agenda teve a participação do prefeito Dorlei Fontão da Cruz; do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, do deputado estadual Allan Ferreira; além de prefeitos da região.

Entrega das ambulâncias.

“Temos uma parceria forte com a prefeitura. Hoje estamos entregando um novo Creas para fortalecer ainda mais nossa rede de proteção social. Além de uma nova delegacia para atender bem à nossa população e dar melhores condições de trabalho aos nossos profissionais da segurança pública. Nosso governo trabalha todos os dias para melhorar a vida dos capixabas. Temos obras em Piúma, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim e nas demais cidades da região.Todos os municípios capixabas têm a presença forte do Governo do Estado”, afirmou o governador Casagrande.

Entregas

Construído com recursos do Governo do Estado no valor de R$ 1 milhão, o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) será o equipamento socioassistencial do município responsável pelo atendimento de famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

A obra integra a política de proteção social do Governo do Estado, que tem como objetivo, por meio de parcerias com os municípios, fortalecer e ampliar a rede de proteção social do Espírito Santo.

De acordo com a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, o volume e o alcance dos investimentos estaduais no âmbito da assistência são inéditos, o que vem possibilitado o aumento da melhoria dos serviços ofertados.

“A proteção social no Espírito Santo encontrou no Governo do Estado um aliado comprometido com o bem-estar dos capixabas. Hoje, junto ao governador, inauguramos mais um equipamento socioassistencial, o que significa mais recursos para que a cidade possa oferecer serviços ainda mais eficientes à população”, ressaltou Cyntia Grillo.

Como parte do programa de reestruturação das unidades policiais dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, o governo do Estado, em parceria com a prefeitura, entregou a nova sede da DP de Presidente Kennedy. A unidade, antes localizada na Rua Átila Vivacqua, passa a funcionar na Rua Demétrio Calassara, no Centro do município. Foi investido R$ 1,8 milhão na construção, que segue o padrão da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

Com o novo prédio, a unidade passa a oferecer um atendimento mais confortável, humanizado e digno ao público de Presidente Kennedy. “Agradecemos ao governador e à prefeitura de Presidente Kennedy pelo investimento. Com a nova unidade padrão, ela dará dignidade aos nossos policiais e aos munícipes e que atende os anseios da Polícia Civil e da população”, disse o delegado-geral adjunto da PCES, José Lopes.

A Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy funciona das 8h às 18h e é responsável pela investigação e elucidação de crimes ocorridos na região. O imóvel tem 373,55 metros quadrados e conta com instalações modernas, rampas de acessibilidade e calçada cidadã.

A Delegacia conta com um pavimento com acessibilidade, recepção, gabinete do delegado, sala de apoio, sala para registro de ocorrência, duas celas, banheiros, recepção de presos, cozinha, almoxarifado, cartório, sala para coletiva, arquivo, duas salas de investigação – além de uma sala para o Posto de Identificação, responsável pela emissão e entrega das carteiras de identidade.

fotos Hélio Filho/Secom