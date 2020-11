Governo do Estado entrega 106 novas viaturas a Polícia Militar

today10 de novembro de 2020 remove_red_eye23

O Governo do Estado realizou, na manhã desta segunda-feira (9), a entrega de 106 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo. As radiopatrulhas estão todas equipadas e prontas para auxiliar a sociedade capixaba em todas as regiões. Os veículos serão utilizados no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal. O investimento total é de é de R$ 8.480.000,00, com um custo unitário de R$ 80 mil pelos veículos Renault Duster, modelo 2021.

As viaturas serão distribuídas em 26 unidades da Polícia Militar, atendendo a todas as macrorregiões e comandos policiais do Estado. Os veículos contam com os equipamentos mais modernos disponíveis para uma radiopatrulha, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos com porta de segurança em casos de sinistros, além de segunda bateria, para maior eficiência elétrica.

As principais cidades capixabas atendidas com as novas viaturas serão: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus, Colatina, Nova Venécia, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Ibatiba, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Santa Teresa, Marataízes, Anchieta e Mimoso do Sul.

Durante a solenidade de entrega realizada na Praça do Papa, em Vitória, o governador Renato Casagrande reforçou o compromisso com a reestruturação da área da segurança pública, em mais uma ação do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “Encontramos a área destruída em 2011 e entregamos reestruturada em 2014. Novamente, em 2019, recebemos a área da segurança com grandes problemas e estamos novamente fazendo essa reestruturação. Não podemos esquecer para não errar novamente no futuro”, afirmou.

Casagrande prosseguiu: “Autorizei hoje [segunda-feira] novos oficiais médicos para o Hospital da Polícia Militar, que vem recebendo reformas. Nossa área da segurança pública vem recebendo robustos investimentos em infraestrutura, equipamentos, tecnologia, valorização dos policiais e hoje entregando mais viaturas. É fundamental que o trabalho nessa área seja feito de forma integrada.”

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou a importância desta e outras entregas do Governo do Estado na área. “Nos últimos meses estão sendo feitos diversos investimentos na PMES. Obras no HPM, na Academia, na Companhia Independente de Missões Especiais, a CIMEsp, reforma de unidades, entregas de viaturas, encerramento dos cursos de especialização, promoções. Esses investimentos são pontos sensíveis e mostram a reestruturação da Segurança Pública. As demandas estão chegando e estamos tratando da melhor forma possível. Essas novas viaturas vão ajudar no combate à criminalidade e na redução dos homicídios”, pontuou.

Na avaliação do comandante da PMES, coronel Douglas Caus, essa é mais uma conquista institucional que pertence aos cidadãos do Espírito Santo. “Tenho que agradecer às autoridades responsáveis por essa aquisição, na pessoa do governador Renato Casagrande. Essa é uma necessidade dos nossos policiais para oferecerem a nossa população a boa Segurança Pública. Já temos mais R$ 8 milhões liberados para a aquisição de mais veículos e a modernização da gestão, representando o bem da coletividade. Elas atenderão todas as regiões do Estado”, disse.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, que coordena o Programa Estado Presente, lembrou que, a exemplo do que foi realizado na primeira gestão do governador Renato Casagrande, o Governo do Estado vem reestruturando as polícias, investindo em infraestrutura e tecnologia e também ampliando e valorizando o efetivo policial.