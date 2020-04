Governo do Estado entrega 58 novas viaturas à Polícia Civil

A Polícia Civil recebeu mais 58 novas viaturas que serão destinadas às unidades de todo o Espírito Santo, inclusive para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC). A entrega foi feita na tarde desta terça-feira (14) pelo governador Renato Casagrande, na Chefatura da Polícia, em Vitória. Foram investidos quase R$ 5 milhões na aquisição dos veículos. Participaram da entrega o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

Em sua fala, o governador Casagrande destacou que as novas viaturas se somam aos 227 veículos já entregues pelo Governo do Estado no ano passado, visando dar uma melhor estrutura e condições para que o policial possa trabalhar. “Temos uma boa integração entre as nossas polícias e isso é muito bom no combate ao crime. Esses carros serão utilizados no combate à corrupção e também vão estruturar as delegacias do nosso interior. Tendo uma polícia mais estruturada e mais presente, podemos dar mais segurança aos capixabas”, afirmou.

O investimento total é de R$ 4.890.200,00, sendo R$ 3.374.600,00 provenientes do Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil (Funrepoci) e o restante correspondente a uma doação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A doação de R$ 1.515.600,00 refere-se aos 20 veículos do tipo Citroen C4 Live Auto que serão destinados às Delegacias de Homicídios e de Combate ao Crime Organizado, em atendimento ao “Projeto de Modernização das Delegacias de Homicídios e Unidades de Repressão ao Crime Organizado”.

Os demais são 24 veículos do tipo Etios Sedan e 10 caminhonetes do modelo L200, que serão enviados para as Delegacias Regionais e Especializadas de todo o Estado. Além desses, quatro caminhonetes do tipo Amarok vão reforçar os serviços da perícia no Espírito Santo.

O secretário da Segurança Pública destacou a importância dos novos investimentos no trabalho de enfrentamento à violência. “São recursos operacionais importantíssimos no combate à criminalidade e dão qualidade aos nossos policiais para defenderem a sociedade capixaba. A presença do nosso governador aqui é muito simbólica. Demonstra mais uma vez investimento em nossas forças de segurança”, disse o coronel Alexandre Ramalho.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a chegada desses veículos são uma grande aquisição para a instituição: “São carros novos, modernos, acompanhados de alguns recursos, tudo para dar ao policial civil um conforto maior nas suas diligências e nas suas investigações. E também mais proteção para a população capixaba. Além disso, vão proporcionar melhorias nas investigações de homicídios, do crime organizado e no combate à corrupção”, apontou.