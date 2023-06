Governo do Estado entrega equipamentos para Corpo de Bombeiros

O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou aproximadamente R$ 2 milhões em equipamentos para a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) no litoral capixaba, nesta quarta-feira (07). São quadriciclos, motos aquáticas e itens de uso individual que vão reforçar o Projeto Litoral Seguro, voltado à segurança de banhistas que frequentam as praias capixabas.

O governador enalteceu o trabalho das forças de segurança e salvamento: “Parabéns ao Corpo de Bombeiros por equipar todos as equipes de salva-mar dos municípios litorâneos. Nosso trabalho é equipar, mas os bombeiros também fazem todo um trabalho de treinamento. Na Operação Verão fazemos um trabalho amplo em todo nosso litoral. Para nós é importante manter o Estado organizado para que possamos fazer investimentos dessa natureza. Temos melhorado a cada dia a infraestrutura e as condições de trabalho dos nossos operadores de segurança para que o capixaba se sinta cada vez mais protegido. É o resultado que mostra nosso comprometimento.”

Foram entregues sete quadriciclos, duas motos aquáticas, reboques para os dois tipos de veículos, 848 apitos, 178 radiocomunicadores e 662 flutuadores. Os equipamentos vão contribuir para a capacidade de resposta dos militares em ocorrências nas praias capixabas e serão usados nos municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, Fundão, Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, esclareceu que esta aquisição é de extrema importância, já que o Corpo de Bombeiros desempenha atividade de coordenação e fiscalização com os guarda-vidas municipais que atuam nos balneários.

“A capacidade de resposta das equipes empenhadas em cumprir as ações de trabalho previstas nos Convênios entre o Corpo de Bombeiros e as respectivas prefeituras é crucial para atender adequadamente os capixabas e turistas que visitam nossas praias. O governador Renato Casagrande demonstra sua atenção aos banhistas capixabas ao realizar a aquisição desses equipamentos, que vão fortalecer a capacidade de atendimento, especialmente no verão, quando a população aumenta em nosso litoral”, enfatizou o comandante-geral.

fotos Hélio Filho/Secom