Governo do Estado entrega novas instalações da Divisão de Homicídios de Vila Velha

today22 de dezembro de 2022 remove_red_eye77

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 22, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a nova sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, no bairro Cobilândia. A nova delegacia representa um marco na reestruturação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e vai permitir uma atuação mais eficaz das equipes que compõem a DHPP de Vila Velha.

O novo endereço possibilita a proximidade da equipe com sua área de atuação. Antes, as equipes da DHPP de Vila Velha ficavam instaladas na sede do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, no Barro Vermelho, em Vitória. A nova sede está localizada na Avenida Carlos Lindenberg, 5630, Cobilândia, em Vila Velha.

A entrega é resultado da confluência de esforços do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da PCES, da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) e da iniciativa privada. O imóvel foi alugado pela PMVV, que também arcou com parte dos custos de adequação. A Polícia Civil, por sua vez, arcou com a reestruturação da rede elétrica e de internet. A iniciativa privada contribuiu com a instalação de equipamentos.

“É uma satisfação anunciar mais esse investimento em Vila Velha. Temos ações de infraestrutura urbana, educação, saúde e cultura. Investir na melhoria da qualidade de vida das pessoas ajuda a gente a combater o crime, que não é enfrentado somente com o trabalho policial. Até porque nós não podemos colocar nas costas do policial toda a responsabilidade. O Estado vem realizando muitos investimentos na área da segurança pública e vamos fazer ainda mais. Porque queremos nossas delegacias e unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros bem organizadas e estruturadas”, afirmou o governador Casagrande.

A nova sede da DHPP de Vila Velha conta com dois pavimentos, sendo três cartórios, três salas de investigação, uma recepção e dois banheiros. Além disso, no segundo pavimento o prédio dispõe de um auditório, um refeitório, três gabinetes para os delegados de polícia, dois banheiros, uma sala de inteligência e uma sala de audiências policiais por videoconferências. Isso se traduz em atendimento célere à população e mais eficiência na investigação de homicídios e tentativas de homicídio cometidos no município.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, comemorou a entrega da nova unidade. “Com muita alegria realizamos mais essa entrega, que vai proporcionar ao público externo e aos nossos policiais, um atendimento com mais qualidade, conforto e comodidade”, disse.

A solenidade contou também com a presença dos secretários de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante, e de Governo, Álvaro Duboc, do vice-prefeito de Vila Velha e deputado federal eleito, Dr. Victor Linhalis, do deputado estadual eleito Mazinho dos Anjos, além de vereadores e outras lideranças do município.