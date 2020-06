Governo do ES entrega novos leitos de isolamento para atendimento à Covid-19

O Governo do Estado realizou, nessa quinta-feira (18), a entrega de dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Estadual Dr. Dório Silva, na Serra. Os leitos de isolamento serão destinados ao atendimento de pacientes com diagnóstico para o novo Coronavírus (Covid-19). Nos próximos dias, serão liberados 34 leitos de enfermaria na unidade para pacientes com Covid-19. O Estado também está ampliado o número de leitos em outros hospitais para urgência e emergência.

Com as obras e o processo de reorganização do Hospital Dório Silva, até final de julho, a unidade, que é uma das referências no atendimento à doença no Estado, poderá a chegar 239 leitos no total. O investimento do Governo do Estado é de, aproximadamente, R$ 2,4 milhões. Atualmente o hospital conta com 34 leitos de UTI e 68 de enfermaria.

O governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também estiveram no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória para a inauguração de 38 leitos que serão incorporados à Rede Estadual de Urgência e Emergência. Casagrande também anunciou a contratualização de mais cinco leitos de UTI na unidade para o atendimento a casos graves com suspeita e diagnóstico para a Covid-19.

“Estamos inaugurando dez leitos de Covid-19 no Dório Silva e vamos liberar mais 34 leitos de enfermaria, que estão atualmente ocupados com outras enfermidades. Gradativamente, os pacientes que demandarem de outras enfermidades serão atendidos na Santa Casa de Vitória, liberando esses leitos para Covid. Em relação a assistência hospitalar, temos feito um esforço para estar à frente da doença. Mas para vencermos a doença é preciso contar com a ajuda de todos, contando com a colaboração da população no respeito ao distanciamento social, para assim reduzirmos a contaminação”, disse o governador.

Os subsecretários de Estado da Saúde, Gleikson Barbosa e Quelen Tanize também estiveram na visita ao Hospital Dório Silva, acompanhados pelas diretoras Gilmara Sossai e Simoni Tosi.