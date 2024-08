Governo do Estado inaugura em Pancas maior circuito de tirolesas da América Latina

today19 de agosto de 2024 remove_red_eye47

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou no sábado (17), no município de Pancas, na microrregião Centro-Oeste, o maior circuito de tirolesas da América Latina. O espaço também recebeu uma praça e um quiosque, além de toda a infraestrutura de pavimentação, drenagem e calçada cidadã das ruas de chegada e saída da Tirolesa. A agenda também foi marcada por outras inaugurações nas áreas de infraestrutura, assistência social e esportes.

“Esse é mais um investimento do Governo do Estado em parceria aqui com a Prefeitura, que vai qualificar o turismo dessa região, atraindo pessoas que gostam de aventura. Você pode ter uma tirolesa em qualquer lugar do mundo, mas com essa paisagem que temos aqui não há igual. Dizem que dá um frio na barriga, mas o nome disso é medo. Mas é um medo que depois se transforma rapidamente numa sensação muito gostosa da gente curtir essa paisagem linda de Pancas. Estamos aproveitando para inaugurar hoje outros investimentos importantes para as cidades”, afirmou o governador.

O empreendimento, localizado no bairro Nelson José Grobério, possui um circuito de tirolesas com aproximadamente três quilômetros de extensão, sendo duas – uma com 2.100 metros e outra com 900 metros de extensão. O ponto mais alto tem cerca de 400 metros de altura e a velocidade para a descida é de até 120 km/h.

No circuito de tirolesas foram instaladas 60 esferas de sinalização, com diâmetro de 600 mm, na cor laranja, em cabos de 14 mm, para prevenir acidentes aéreos. Para a execução da obra foram usadas mais de 14 toneladas de estrutura metálica. Foi instalado um deck de embarque e outro de desembarque, com 36 metros quadrados. As tirolesas, com ancoragem e fixação de cabos, possuem freios ABS, um sistema antibloqueio.

Já o quiosque foi construído no mesmo local com aproximadamente 207 metros quadrados, sendo dotado de cozinha, espaço de alimentação interno, deck externo, banheiros masculino e feminino e também para pessoas com necessidades especiais, além de instalações elétricas e hidráulicas. O investimento total foi de R$ 2,35 milhões com recursos do Fundo Cidades, repassado pelo Estado ao Município para execução das intervenções.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância da obra. “Em parceria com a gestão municipal, vamos garantir um belo espaço de lazer para as famílias de Pancas e, paralelamente, fomentar o turismo da região, atraindo, principalmente, adeptos da prática de esportes radicais, além de promover o desenvolvimento econômico local”, comentou.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), também realizou a pavimentação, drenagem e instalação de calçada cidadã das ruas de chegada e saída da Tirolesa.

No Centro da cidade foram inauguradas as obras de capeamento asfáltico sobre piso de calçamento em blocos sextavados e execução de calçada cidadã em trechos de diversas ruas no município. O investimento total das ações da Sedurb é de R$ 3,8 milhões.

“Estas obras significam a melhoria das condições de vida da população de Pancas. É a promoção da mobilidade, do conforto e da saúde das pessoas que deixarão de conviver com poeira e lama, passando a contar com o calçamento na porta de suas casas”, destacou o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Na área de Esportes, o governador Renato Casagrande inaugurou a revitalização do Campo Bom de Bola do bairro Nilton Sá. Nesta ação, coube à Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) a instalação de um novo gramado sintético de alto padrão, recolocando o equipamento em condições de uso. Todo o material necessário para a execução do serviço foi incluído no acordo, como mão de obra, inclusive, para a preparação do solo, base, caixa de campo, sistema de drenagem e troca das traves. O investimento foi de R$ 294 mil.

“São 150 campos Bom de Bola que estamos revitalizando em todo o território capixaba. Campos como este aqui no bairro Nilton Sá. São espaços que estavam perdidos e que estamos devolvendo para a população. Porque dando condições da população praticar esportes, principalmente nossas crianças e jovens, estamos investindo em saúde, educação e no bem-estar das comunidades”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Ainda em Pancas, foi inaugurado o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado no Centro. Com investimento estadual de R$ 916 mil, o novo espaço atenderá às necessidades das famílias e indivíduos da comunidade que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados ou ameaçados. A ação faz parte do processo de melhoria e ampliação dos equipamentos socioassistenciais em todo o Espírito Santo.

“Participamos de uma gestão comprometida com a população capixaba. Seguimos um plano de governo que coloca a assistência social no centro das políticas públicas, com investimentos inéditos na história do Estado”, pontuou a subsecretária de Estado do Trabalho e Assistência Social, Fernanda Mota.

foto Hélio Filho/Secom