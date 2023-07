Governo do Estado inaugura UTIs e novas instalações do SAMU 192 em Cachoeiro

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim para o anúncio de investimentos e a realização de importantes entregas na área da saúde. São melhorias que, além de beneficiar diretamente os moradores do município, também vão favorecer os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que vivem em municípios próximos, no sul capixaba.

Pela parte da manhã, foram inauguradas as novas instalações da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em Cachoeiro, que agora passa a funcionar na Rua Antônio Pedro Carleto, no bairro Vila Rica. O espaço conta com uma estrutura mais ampla e moderna para melhor acolher os profissionais responsáveis pelos procedimentos de salvamento em situações de urgências no município e região.

Os espaços do imóvel recém-entregue irão otimizar a organização da base de Cachoeiro de Itapemirim, que realiza até 600 atendimentos por mês. Entre essas áreas estão uma sala de utilidades, para maior acondicionamento de materiais, bem como facilitar o trabalho de desinfecção dos materiais das viaturas; garagem para as quatro ambulâncias disponíveis; e um local próprio para limpeza e higienização desses veículos.

“Com a efetivação de mais esse conjunto de entregas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, reafirma o compromisso de cumprir a sua parte na garantia da oferta de atendimentos em saúde, em diversas frentes, à população de Cachoeiro e região”, destacou o superintendente da Regional Sul de Saúde, Márcio Clayton da Silva, que representou, na ocasião, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Mais de 30 leitos adultos e infantis entregues

À tarde, o governador Renato Casagrande, acompanhado do prefeito Victor Coelho, participou da inauguração da nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral do Hospital do Aquidaban, que é gerido pelo Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). O espaço, que recebeu o nome de “Dona Eloisa Valadão”, ex-primeira-dama cachoeirense, conta com 30 leitos.

Na mesma ocasião, foram entregues melhorias na estrutura física do Hospital do Aquidaban, que atendem exigências legais e de acessibilidade, como entrada exclusiva para pacientes referenciados e elevadores tipo cama/leito.

Casagrande também participou da entrega da reforma da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal “Lucas Ervatti”, do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, localizado na região central de Cachoeiro. A UTI Neonatal passou por reforma com a ampliação de leitos, visando à humanização dos ambientes e ao cumprimento de normativas da Vigilância Sanitária.

O Hifa oferta serviços ao SUS capixaba por meio de contratualização com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que garante repasse mensal superior a R$ 9 milhões. Já as melhorias recém-inauguradas foram custeadas com recursos próprios do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, parte delas em parceria com a iniciativa privada.

