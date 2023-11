Governo do Estado vai ofertar mais de 4,5 mil vagas em cursos de nível superior

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai ofertar mais de 4,5 mil vagas em diversos cursos em 2024. A oferta acontece em parceria com a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), uma universidade pública mantida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, e com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

“Vão ser disponibilizadas 4.601 vagas entre os cursos em 2024, totalizando mais de 8 mil vagas de 2022 a 2024”, pontuou a coordenadora da UnAC, Marlei Vieira. Os cursos abrangem áreas como graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu) e programas de extensão.

Com a Fames, a UnAC apresentará cursos de pós-graduação Lato Sensu em Educação Musical na Escola, pós-graduação em Performance e Pedagogia do Instrumento ou Canto, além do curso de extensão (Moocs de Cursos Livres semipresenciais).

Em colaboração com o Ifes, a UnAC oferecerá cursos de graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet, pós-graduação em Cultura Maker e Educação 4.0, pós-graduação Lato Sensu especializado em Nutrição Animal, pós-graduação Lato Sensu Especialização em Eficiência Energética Industrial, Pós-graduação Lato Sensu Especialização Gestão e Docência em EaD, Pós-Graduação Lato Sensu em Energias Renováveis, Mestrado em Engenharia de Controle e Automação e Mestrado Profissional em Computação Aplicada.

“É extremamente importante o acesso ao ensino de qualidade e aos cursos destas modalidades, principalmente para a população e para a educação no Estado”, pontuou o secretário do Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Em colaboração com a Ufes, a UnAC realizará cursos de Pós-Graduação e extensão, destacando a Especialização em Transformação Digital em Gestão Documental; Especialização em Inteligência Artificial e Ciência de Dados; Especialização em Gestão em Saúde; Especialização em Recursos Hídricos na Agricultura; Mestrado em Ciências Contábeis; Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável; além dos projetos de extensão “Escritórios de Dados Municipais: Difusão da Cultura de Dados para Cidades Inteligentes” e “Ambientes Sociais de Inovação”. Serão ofertados um curso de graduação, 11 de pós-graduações, quatro mestrados e três cursos de extensão.

Os objetivos do programa são explorar, expandir e aumentar a oferta de cursos e programas de Educação Superior, funcionando em formato híbrido (on-line e/ou presencial), em polos da Universidade Aberta do Brasil (UaB).