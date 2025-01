Governo do Estado vai ofertar teleconsultas em 12 especialidades médicas no CRE

today24 de janeiro de 2025 remove_red_eye68

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou nesta sexta-feira (24), a oferta de teleconsultas em 12 especialidades médicas no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Cariacica. Ao todo serão oferecidas 265.623 teleconsultas este ano. O total faz parte do pacote anunciado em dezembro passado de 1,25 milhão de consultas e 670 mil exames especializados para todo o Estado em 2025.

A medida garante ainda mais o acesso dos capixabas à Atenção Especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um serviço gerenciado pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Superintendência Regional de Saúde de Vitória (SRSV). O investimento total será de R$ 14,46 milhões.

As 12 especialidades médicas contempladas são: Angiologia Adulto; Cardiologia Adulto; Cardiologia Pediatria; Dermatologia Adulto; Gastroenterologia Adulto; Neurologia Adulto; Ortopedia Adulto; Ortopedia Pediatria; Otorrinolaringologia Adulto; Otorrinolaringologia Pediatria; Psiquiatria Adulto; e Urologia Adulto.

“Estamos aproximando ainda mais as pessoas dos serviços de Saúde. Assim como fizemos na Região Sul, estamos fazendo na Região Metropolitana e vamos estender as teleconsultas para todo o Estado. O ideal é que cada município monte sua sala para que os pacientes não precisem vir ao CRE. Vamos usar a tecnologia para atender as especialidades que temos dificuldade de encontrar aqui no Espírito Santo, não importa em qual lugar do mundo esteja o médico. O objetivo é reduzir o tempo de espera na fila e reduzir o deslocamento dos pacientes para consultas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, enfatizou que a medida permite um alcance maior de atendimentos. “Estamos começando essa importante implementação na Regional Metropolitana de Saúde com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade de vida dos usuários do SUS que vivem nesses territórios. As teleconsultas geralmente são mais curtas e focadas, o que contribui para aumentar a produtividade dos médicos e a redução do tempo de espera, sem perder em nenhum momento a qualidade do atendimento, melhorando o sistema de saúde como um todo”, ressaltou.

Serão contemplados os 23 municípios que fazem parte da Regional Metropolitana de Saúde: Afonso Cláudio, Aracruz, Brejetuba, Cariacica, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Os atendimentos começarão a partir de fevereiro.

O superintendente da Regional Metropolitana de Saúde, Alexsandro Vimercati, explica que serão disponibilizadas 10 salas para a realização das teleconsultas, sendo cinco fixas e cinco híbridas, todas devidamente equipadas para oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes dos 23 municípios inseridos no Sistema de Regulação Ambulatorial. A expectativa, posteriormente, é que cada município disponibilize uma sala própria de teleconsulta.

“Esse serviço vai contribuir em várias frentes, não só facilitando ainda mais o acesso à saúde para os cidadãos dos 23 municípios contemplados pela nossa Superintendência, mas também contribuindo para diminuir o absenteísmo. O CRE Metropolitano vai ganhar muito em relação a duas especialidades: a psiquiatria e, principalmente, a neurologia”, frisou Vimercati.

foto Hélio Filho/Secom