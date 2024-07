Governo entrega picapes a Vila Pavão e Ibitirama, a partir de emenda de Gandini

O clima de festa tomou conta do Pavilhão de Carapina, na Serra. O governo do Estado entregou 81 máquinas e equipamentos agrícolas para 42 municípios, incluindo duas picapes Saveiro zero quilômetro indicadas a partir de emendas do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

“Estou muito feliz porque, com a ajuda do governador Renato Casagrande e a partir de emendas do nosso mandato, os municípios de Vila Pavão e Ibitirama receberam uma picape Saveiro zero, cada uma. Esse carro será muito útil no transporte de mercadorias no campo”, declarou o deputado.

No caso de Vila Pavão, a entrega coincidiu com o 34º aniversário de emancipação política e administrativa da cidade. O vice-prefeito Vantuil Schraiber, o Tuíla, e o vereador Marcos Antônio da Silva, o Marquinhos da Caçamba, agradeceram a parceria de Gandini com o município. Já em Ibitirama, no Caparaó capixaba, o pedido foi do vereador Marcelo Pirovani Mataveli.

“As duas caminhonetes serão úteis para o transporte de mercadorias. É o nosso trabalho garantindo mais mobilidade, facilitando o trabalho dos produtores e estimulando o agroturismo”, comemorou Gandini.

Ao todo, foram entregues 37 tratores agrícolas, 21 caminhões, 13 picapes, quatro veículos de passageiros, três motoniveladoras, duas pás carregadeiras e uma escavadeira. O investimento total é superior a R$ 15 milhões, sendo R$ 10,06 milhões do governo do Estado e R$ 5,65 milhões do governo federal, por meio de emendas parlamentares.

Com as entregas, o objetivo é aumentar a produtividade. As máquinas também vão auxiliar na conservação e manutenção das estradas rurais e garantir mais segurança.

Foram contemplados: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Rio Bananal, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta, Vila Valério e Vila Pavão.

