Governo vai distribuir quase 20 mil chromebooks para escolas da Rede Estadual

1 de agosto de 2023

O governador do Estado, Renato Casagrande, iniciou a entrega dos 19.770 chromebooks que serão destinados às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. O ato simbólico foi realizado na manhã desta terça-feira (1º), durante visita à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Major Alfredo Pedro Rabayolli, localizada em Vitória.

Na ocasião, foram entregues 80 chromebooks e duas estações de recarga (mais conhecido como laboratórios móveis).

Ao todo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), está investindo R$ 53.338.650,24 na distribuição dos 19.770 chromebooks e 405 estações de recarga, ação que faz parte da política de ampliação do uso de tecnologia e inovação nos processos educativos das escolas.

Serão contempladas 351 escolas com novos laboratórios, as demais 64 receberão chromebooks já utilizados no parque, totalizando 100% das escolas estaduais com laboratório de informática móvel, beneficiando os 204.745 alunos matriculados na Rede.

“São investimentos importantes, pois a gente chega na escola hoje com condições adequadas para os alunos e professores. A gente deseja que a escola pública tenha qualidade que não deixa a desejar tanto na estrutura quanto no ensino. Desejamos que os nossos alunos aprendam muito, tenham um projeto de vida e possam ajudar as suas famílias. A oportunidade só vem para quem tem atitude. O caminho que mais leva a oportunidade é a educação”, afirmou o governador.

O objetivo é seguir modernizando o parque tecnológico das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo, proporcionando aos alunos, contato com diversas tecnologias, e acima de tudo, que possam compreender que as novas modalidades de trabalho passam pela renovação tecnológica.

Em 2021, 60 mil alunos matriculados no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) foram contemplados com chromebooks. O investimento do Governo do Estado com os equipamentos foi de R$ 144.769.800,00.

“Essa é uma solenidade simbólica, apenas, porque esses equipamentos não serão apenas para essa escola, mas para todas as demais escolas do Estado. É um investimento muito alto e um esforço grande para adquirir esses aparelhos. Espero que aproveitem muito e apreendam cada vez mais por meio da tecnologia”, ressaltou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

fotos Rodrigo Zaca/Governo-ES