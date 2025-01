Graciella D’ Ferraz vai gravar seu novo videoclipe na Arena de Verão, em Vitória

Cantora e compositora capixaba se apresenta neste domingo (5), às 18 horas, na Orla de Camburi, e vai abrir o show de Jorge Vercillo

A cantora Graciella D’ Ferraz começou 2025 com o pé direito. A artista se apresenta neste domingo (5), às 18 horas, na Arena de Verão, em Vitória, abrindo o show de Jorge Vercillo. E será nessa atmosfera que ela vai gravar o videoclipe do seu novo single, “40 Graus”, canção que une elementos do samba, groove e funk, e destaca as praias de Vitória e os encantos do verão capixaba.

A canção, de autoria de Graciella com o produtor musical Jacaré Guitarra, tem a vibe da estação mais quente e mais animada do ano. “Ela tem uma pegada meio samba rock carioca, mas com o molho capixaba”, entregam os autores. “Convido o público para comparecer a esse momento tão importante da minha carreira, vamos celebrar juntos. Preparei um show realmente inesquecível”, diz a cantora.

Com o mise-em-scene característico, Graciella D’ Ferraz promete um show dançante, com a cara do verão. Para isso, preparou, junto ao seu produtor Jacaré Guitarra, um repertório repleto de hits de várias décadas, com o melhor da MPB e do pop nacional e internacional e também por suas autorais, como “Tanto Faz”. “São canções conhecidas do público, com certeza todos vão dançar e cantar junto. Será um momento mágico, com música boa e a vibe da estação”, diz a artista.

Graciella D’ Ferraz celebra ainda o fato de abrir o show do cantor Jorge Vercillo, de quem é grande admiradora. “Ele é inspirador, suas canções já embalaram muitos momentos de alegria da minha vida”, declara a capixaba.

No palco a cantora estará acompanhada dos músicos Jacaré Guitarra (guitarra), Marcelo Santos (trompete), Marcos Oliveira (trombone), Roger Rocha (saxofone), Douglas Vidal (contrabaixo), Arthur Batera (bateria) e Douglas Queiroz (teclado). Luiz Senhorinha assina a produção de palco. A entrada é gratuita.

Serviço

Show da cantora Graciella D’ Ferraz

Data: 05/01 (domingo), às 18 horas

Local: Arena de Verão, na Orla de Camburi – Vitória

Entrada gratuita

Classificação livre

foto Camila Baptistin