Grande quantidade de drogas, celular e dinheiro são apreendidos em Viana

today26 de setembro de 2024 remove_red_eye78

A Guarda Civil Municipal de Viana realizou, na manhã desta quinta-feira (26), duas apreensões significativas durante patrulhamento preventivo. Ao todo, foram apreendidas 694 unidades de drogas como cocaína e crack, com dois indivíduos.

A primeira apreensão foi realizada no bairro Marcílio de Noronha. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um menor de idade transportando uma sacola. Conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, o suspeito tentou fugir ao notar a viatura, mas logo desistiu. Na abordagem, os guardas encontraram na sacola uma grande quantidade de substâncias análogas à cocaína, totalizando 560 unidades, além de 70 unidades da droga no bolso da bermuda e um smartphone. O material apreendido e o menor foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (DEACLE).

A segunda apreensão, realizada no bairro Industrial, aconteceu em um local de comercialização de drogas. A viatura da Guarda avistou um indivíduo que, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir. Após perseguição, o suspeito invadiu uma residência, mas foi alcançado. Durante a abordagem, ele revelou que estava no “plantão” e conduziu os agentes até onde os entorpecentes estavam escondidos. Foram localizados 39 pinos de substância similar à cocaína, 25 pedras de substância similar ao crack e R$ 50 em notas trocadas. O indivíduo, que já havia sido preso por tráfico há 10 dias pela Polícia Militar, foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional.

A Guarda Municipal de Viana está a postos para atender ocorrências. A população pode entrar em contato e solicitar atendimento por meio do número (27) 99738-8787.