Gretchen mostra calvície. Entenda como o transplante capilar pode ajudar a artista

today22 de janeiro de 2025 remove_red_eye110

O transplante capilar FUE é duradouro e traz resultados absolutamente naturais, afirma o dermatologista, especialista em transplante capilar FUE, Gustavo Martins

A cantora e influencer Gretchen compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o antes e depois da aplicação do mega hair, onde mostra sua calvície.

No começo do vídeo, ela aparece com o cabelo ralo, quase sem fios, devido à calvície. “Quando a gente é linda, é linda até sem cabelo. Estou aqui pra fazer aquele mega hair que contei pra vocês”, diz a cantora.

Em seguida, ela surge com os longos fios. “Já, já vocês vão me ver dançando nas escolas de samba, porque gente, esse cabelo é bem resistente”, brincou.

Calvície foi resultado de cortes químicos e mudanças hormonais

A cantora explicou que a calvície na parte frontal foi resultado de um produto alisante e outros fatores. “Primeiro, tive um corte químico. Usava guanidina, um creme alisante alternativo, e fui a um salão de beleza para tingir. A pessoa não sabia e usou um produto incompatível. Aí começou tudo: perdi todo o cabelo”, contou.

Ela ainda detalhou: “Depois, com a Covid e a minha reposição hormonal, tudo se juntou”.

Transplante capilar pode ajudar a artista

De acordo com o especialista em transplante capilar FUE, Dr. Gustavo Martins, a técnica pode ajudar a artista a recuperar os cabelos de forma mais duradoura e ter resultados mais naturais.

“A técnica pode ajudar a artista a recuperar os cabelos de forma mais duradoura e com um resultado mais natural. O transplante capilar FUE é a técnica mais moderna e funciona retirando um fio de cabelo por vez de áreas onde ele é mais forte e colocando essas raízes nas partes afetadas pela calvície”.

“O procedimento é menos invasivo que outras opções, não deixa cicatrizes grandes e a recuperação é rápida, por isso muitas pessoas escolhem esse método para melhorar o visual”, comenta Dr. Gustavo Martins.