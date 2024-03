Grupo com drogas e munição de fuzil é detido na Ilha do Príncipe, em Vitória

today19 de março de 2024 remove_red_eye38

Quatro homens – três amigos de 26, 22 e 19 anos e o sogro de um deles, de 46 – foram detidos com drogas durante uma abordagem da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), na tarde de segunda-feira (18), na Ilha do Príncipe, em Vitória. No veículo ainda havia uma munição de fuzil, balança de precisão e cinco celulares.

A abordagem foi realizada em apoio a uma investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. “Mediante a informação repassada pela Polícia Civil demos voz de parada ao veículo com ajuda dos operadores da Central de Monitoramento e do operador do Ciodes. A partir dali realizamos a vistoria no veículo e encontramos dentro de uma bolsa maconha e haxixe, parte pronta para venda”, pontuou o inspetor Callegari, do Grupamento de Apoio Especializado (Gaop).

Foram encontrados um pequeno tablete de haxixe, buchas da mesma droga e um pacote de maconha. Entre os ocupantes, somente o motorista, de 46 anos, não tinha passagem pela polícia. O rapaz de 19 anos tinha passagens por tráfico de drogas. O outro de 22 anos possui passagens, já foi detido por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, ameaça e tráfico de drogas. Já o de 26 anos foi parar na delegacia anteriormente por tráfico e por agressão contra mulher.

O quarteto foi conduzido para a DHPP de Vitória onde prestaria depoimento.

foto Angelo Dalcin