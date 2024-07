Grupo de Teatro Rerigtiba celebra 30 anos

1 de julho de 2024

O Grupo de Teatro Rerigtiba, um dos mais antigos e longevos do Espírito Santo, está comemorando três décadas de dedicação à arte teatral com um projeto especial que está encantando crianças de norte a sul do Estado. Intitulado “Viagem Teatral – Rerigtiba 30 anos”, o projeto está levando três premiados espetáculos infantis para dez microrregiões, abrangendo 12 municípios capixabas. As peças “Cadê Mafalda?”, “Uma Viagem no Tempo” e “O Rei de Quase Tudo” abordam temas, como preservação, protagonismo, afetividade e aceitação, proporcionando uma experiência lúdica e afetuosa para crianças, jovens e adultos.

Com o apoio da Lei Paulo Gustavo e do edital Culturas das Infâncias, da Secretaria da Cultura (Secult), o projeto visa a ampliar o acesso à produção artística capixaba, promovendo a descentralização cultural e oferecendo uma experiência artística inclusiva e afetuosa para todos.

Sobre os Espetáculos

“Cadê Mafalda?” é uma peça que aborda temas, como aceitação, diversidade e o protagonismo infantil, trazendo à tona questões importantes de forma sensível e envolvente.

“Uma Viagem no Tempo” convida o público a embarcar em uma jornada histórica e afetiva, discutindo a preservação das riquezas naturais, com destaque para a água, e promovendo uma reflexão profunda sobre a importância da conservação ambiental.

“O Rei de Quase Tudo” explora temas relacionados ao comportamento humano e sua interação com o mundo. Enriquecido com números de mágica e palhaçaria, o espetáculo toca em questões ambientais, hábitos de consumo e reciclagem, proporcionando uma experiência lúdica e educativa.

Em atividade desde 1993, o Grupo de Teatro Rerigtiba se destaca no Espírito Santo pela sua contribuição contínua à arte teatral. Sediado em Anchieta, reúne artistas que investigam a linguagem cênica em suas variadas formas estéticas. Ao longo de três décadas, consolidou-se por meio da pesquisa, intercâmbio e criação coletiva, práticas que definem seu processo de produção e encenação. O grupo celebra a diversidade teatral, engajando públicos de todas as idades em sua trajetória.

Welida Pontes, atriz do grupo e uma das integrantes dos elencos, fala sobre a experiência em realizar o projeto: “Estamos muito felizes por compartilhar nossa arte e tocar o coração de tantas pessoas. Este projeto está sendo uma oportunidade única de levar cultura e reflexão para comunidades que muitas vezes não têm acesso a produções teatrais.”

Sobre o Projeto

Sensibilizando o olhar do público para novas estéticas e formas de expressão artística, este projeto destaca-se pela diversidade de linguagem tanto cênica quanto dramatúrgica. Cada apresentação é uma oportunidade de imersão em narrativas que abordam temas relacionados ao comportamento humano e sua interação com o mundo, como aceitação, protagonismo, hábitos de consumo, além de abordar questões ambientais sobre o uso consciente da água e da preservação ambiental de forma lúdica e envolvente, oferecendo uma experiência artística inclusiva e afetuosa para crianças, jovens e adultos.

Ao promover a circulação desses espetáculos, o “Viagem Teatral – Rerigtiba 30 anos” não só celebra três décadas de história e dedicação ao teatro, mas também reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura. Assim, o projeto contribui para a formação de novos públicos e para a valorização da arte como um instrumento de transformação social e sensibilização estética.

Todas as apresentações são realizadas de forma gratuita e contam com interprete de libras.

Em junho, o Grupo Rerigtiba percorreu mais de 2.600 quilômetros, levando a nove municípios de norte a sul do Espírito Santo os espetáculos “Uma Viagem no Tempo”, “Cadê Mafalda?” e “O Rei de Quase Tudo” para teatros e escolas da rede pública.

As cidades que já receberam as apresentações foram: Venda Nova do Imigrante, Santa Leopoldina, Jaguaré, Cariacica, Guarapari, Castelo, Alegre, Aracruz e Afonso Cláudio.

Em julho, as apresentações que finalizam a circulação dos espetáculos vão ser encenadas em Iconha, São Roque do Canaã e Águia Branca.

Serviço:

Programação de Julho:

Dia: 02/07/2024 (terça-feira)

Cidade: Iconha

Local: Escola Marcelino Biancardi

Horário: 10h

Espetáculo: O Rei de Quase Tudo

Dia: 30/07 (terça-feira)

Cidade: São Roque do Canaã

Local: Escola Vale do Canaã

Horário: 15h

Espetáculo: O rei de quase tudo

Dia: 31/07 (quarta-feira)

Cidade: Águia Branca

Local: Escola Padre Sérgio Banzza

Horário: 10h

Espetáculo: O rei de quase tudo

Grupo de Teatro Rerigtiba

Contato (28) 98811-8468 WhatsApp

Instagram: @grupodeteatrorerigtiba