Grupo de teatro Rerigtiba divulga programação para o mês de junho

today2 de junho de 2025 remove_red_eye68

No Espaço Rerigtiba, (sede do grupo) haverá apresentação de espetáculo e oficina de teatro para o público infantil.

O consagrado espetáculo “JANELAS” é destaque no mês de junho com apresentações em Anchieta, Vitória e Guaçuí.

Sobre o teatro

A peça que estreou em 2022 é um sucesso de público e da crítica especializada. Conta a história de três senhoras: Anabel, Conceição e Risoleta, moradoras de uma mesma casa. Elas compartilham com os espectadores os seus modos tão singulares de fazer suas coisas. A plateia assiste as cenas como confidentes ocultos por trás de uma janela, e vão testemunhando, aos poucos, as frestas que se abrem mostrando as relações, segredos e apegos na convivência entre elas.

O espetáculo foi concebido através de processo de pesquisa da linguagem das máscaras inteiras expressivas, conduzido pela renomada diretora Tiche Vianna. No elenco as atrizes: Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes.

Para as crianças o Grupo Rerigtiba vai oferecer a “Oficina Mergulho Teatral”, que será ministrada pala atriz Welida Pontes.

A oficina tem como objetivo desenvolver habilidades interpessoais e desinibição, através de prática com uso de técnicas teatrais de espacialidade e consciência corporal de forma lúdica e prazerosa.

Dentre as atividades: alongamento corporal; aquecimento vocal/corporal; jogos de integração/ sensibilização; improvisação e criação de cenas.

A atividade com carga horária de 4 horas, será ofertada para crianças entre 8 a 10 anos com interesse em experimentar uma prática teatral.

Reservas para assistir o teatro e inscrição para oficina pelo Whatsapp (28) 98811-8468.

Em Vitória o Grupo participa da Aldeia Sesc Ilha do Mel, uma mostra não competitiva que promove um intercâmbio cultural e impulsiona a cena capixaba, proporcionando uma experiência intensa e imersiva para os apaixonados pela arte.

Em Guaçuí o Grupo Rerigtiba vai participar do 25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí com o espetáculo “Janelas”.

SERVIÇO

MOSTRA ALDEIA SESC ILHA DO MEL

Espetáculo: JANELAS

Dia 6 de junho (sexta), 19h

Local: Teatro Glória – Vitória – ES

Entrada: ingressos no local

OFICINA MERGULHO TEATRAL

Dia 14 de maio (sábado), 14h às 18h

Instrutora: Welida Pontes

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Gratuito

Vagas limitadas

Público: crianças a partir de 8 anos

Entrega de certificados

CENA ABERTA

Espetáculo: JANELAS

Dia 20 de junho (sexta), 19h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Entrada gratuita

25º FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUAÇUÍ

Espetáculo: JANELAS

Dia 20 de junho (domingo), 20h15

Local: Teatro Fernando Torres

Entrada: gratuito

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba