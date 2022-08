GRUPO LIBERTAÇÃO | Anchieta tem seu primeiro mestre de capoeira

Anchieta ganhou seu primeiro mestre de capoeira. Gilson dos Santos Nascimento, 44 anos, mais conhecido como Negão, recebeu no último final de semana a graduação de mestre. Morador do bairro Ponta dos Castelhanos, onde nasceu e se criou, atua há 29 anos na prática de capoeira e faz parte do grupo Libertação.

Negão também é participante de um projeto que atende jovens com a prática de capoeira nos bairros Nova Jerusalém, Nova Esperança e Ponta dos Castelhanos. Filho e neto de jongueiros do município ele fez questão de continuar a tradição em família.

O novo mestre trabalha como monitor em uma clínica de recuperação e também faz parte do grupo anchietense de jongo Sol e Lua, criado há 35 anos.