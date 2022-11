Grupo Projeto Feijoada lança nova música: “Geladeira”, assista o clipe aqui

Com essa frase cômica é que a banda Projeto Feijoada lançou nesta sexta, 18, o novo single “Geladeira” em todas as plataformas digitais, além do clipe oficial no YouTube.

“Optamos por lançar tudo no mesmo dia. Queremos oferecer a opção da pessoa curtir aonde ela achar melhor, do que ficar limitando para concentrar “plays” ou “views”, explica o grupo.

De acordo com os componentes do grupo, “Geladeira” fala de uma menina que enrola o cara de segunda a quinta e no fim de semana sai pra zuar, fala de sexta-feira. É uma situação que acontece com muita gente, tanto homem, quanto mulher”.

A novidade é que o clipe foi lançado no canal do Leandro Brito e o áudio subiu também pelo selo do influencer digital, dono do maior canal de samba/pagode no Youtube, com quase 1 milhão de inscritos.

A música “Geladeira” tem como compositores o vocalista Flávio Marão e o cavaquinista Arthur Freitas. Produzido por André Daumas. Clipe (direção e edição) de Diego Capeletti e fotografia de capa Felipe Campos.

A banda é formada por: Flávio Marão (vocal), Alan Biazatti (baixo), Arthurzinho (cavaco), Lucas Parreira (percussão) e Marcos Mumu (pandeiro).

Contratação/Orçamento: (28) 9 9963-7997 / [email protected]

Confira na plataforma digital (Spotify, Deezer), através do link https://onerpm.link/geladeira

Mais sobre a banda

Com 12 anos de estrada, a banda passeia pelo pagode, samba, rap e pop, entre versões e músicas autorais e possui três CD’s gravados, um Ep, três singles e um DVD: “Cardápio” (2009), “Se Joga Malandro” (2011), single “Batucada” (2012), EP “Projeto Feijoada Con(m)vida” (2012), CD e DVD “Projeto Feijoada ao vivo #Podechegar” (2015), single “Vou Pra Beira do Mar (2017), Single “Tamo Junto Nega” (2018/19).

O DVD “Projeto Feijoada Ao Vivo #PodeChegar” contou com participações de artistas como: B Negão (Planet Hemp), Gabriel Moura (Farofa Carioca), Arlindo Neto (filho do sambista Arlindo Cruz), Bibu e Monteiro (trombone e sax dos Paralamas do Sucesso), Bubu trompete (Los Hermanos).

Em 2012 realizaram uma turnê europeia passando por 4 países – Portugal, França, Inglaterra e Itália – 32 dias e 18 apresentações que ocorreram em várias partes da Europa entre pub’s, casas de show como a Guanabara em Londres e Alimentation Generale, em Paris.

PRÊMIOS

Omelete Marginal – “Revelação da Música Capixaba” (2010), Jornal A Gazeta – “Os Melhores do Ano” (2011), Votação Popular “MB ao Vivo em Salvador” (2012), “Prêmio da Música Popular Capixaba” (2015), artista mais acessado “Prêmio Palco MP3” (2015).

COLETÂNEAS

Melody Box “Fora da Caixa” (2012) / iTunes “The Best Of Samba Pop” (2012) / iTunes “Pop Soul Brazil” (2012) / Sebrae “Catálogo da Música Capixaba”(2012) / “Coletivo Canarinho” (2013) / “Espírito Mundo” (2013) Pocket show de 27min do DVD e o clipe de “A Noite é Nossa” na grade de programação do Canal MUSIC BOX BRAZIL (123 da NET/CLARO/EMBRATEL/VIVO). O canal atinge cerca de 11 milhões de assinantes em todo o Brasil.

Também com clipe na programação dos canais MULTISHOW (TVZ) e CANAL BIS (Programa Set List) ambos da GLOBOSAT.

A banda ficou entre as 3 selecionadas para o concurso “A Mais Brava Banda do Verão” (Jovem Pan Vitória e Brava Eventos).

Em 2022 lançaram o EP ao vivo “Resenha Projeto Feijoada” com releituras e autoral. Em outubro participaram do “Podcast do Brito”, com um dos maiores influenciadores do segmento.

Novembro de 2022 recebem mais uma premiação, dessa vez regional, “Prêmio Vida Capixaba” como a banda mais votada com relevância no sul do ES.