Grupo Rerigtiba abre programação de janeiro 2025 com teatro adulto e infantil

today17 de janeiro de 2025 remove_red_eye54

Dando início as atividades da companhia de teatro anchietense nesse mês de janeiro, será oferecido ao público apresentação de teatro infantil e teatro adulto.

CENA ABERTA é um programa do Grupo Rerigtiba que vai oferecer mensalmente, na sede do grupo, apresentações de vários dos espetáculos que fazem parte do repertório de peças da cia teatral, com entrada gratuita.

No mês de janeiro os espetáculos ofertados são:

DIA 19 – DOMINGO: espetáculo “A Maldição e o Mistério de Kalá” – Trata-se de uma ficção inventada para contar uma fábula teatral contemporânea com o uso de máscaras balineses.

O espetáculo alia palavras, movimentos, gestos e ação, como todo espetáculo de meias máscaras (que cobrem metade do rosto), a uma linguagem dinâmica e divertida, que proporciona à plateia um exercício de imaginação e sensibilidade.

Sinopse

A Vila de Kalá sofre uma terrível maldição. Por isso as famílias que lá viviam, abandonaram a Vila. Nelayan, o pescador, guarda um segredo, e o Oráculo de Kalá, anunciou a chegada de um eclipse na sétima lua nova, o que colocará em risco a vida da jovem Masadepan.

Direção: Tiche Vianna

Elenco: as atrizes Julia Campos, Sara Lyra e Welida Pontes e o ator Bruno Meneguelli

Operação de Som: Jackie Cupertino

Operação de luz: Danilo Curtiss

Produção geral de Telma Amaral

DIA 25 – SÁBADO – espetáculo “Cadê Mafalda?” vai além do simples entretenimento. A peça oferece uma perspectiva corajosa sobre as mudanças em nosso mundo, trazendo lições valiosas sobre gentileza e aceitação. É uma celebração das diferenças e da capacidade de transformação, convidando o público a redescobrir o poder da fantasia e do encantamento.

Sinopse

Mafalda é uma menina esperta, confiante e um tantinho “diferente”: ela é permeável e capaz de olhar e agir na direção do outro, uma inspiração que faz “brotar” amizades inusitadas.

Direção: Marcio Nascimento

Elenco: Danilo Curtiss, Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes

Operação de som: Júlia Campos

Operação de luz: Murillo Pompermayer

Recepção/bilheteria: Jackie Cupertino

Produção: Telma Amaral

A programação do CENA ABERTA é realizado por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo – Secult-ES e Ministério da Cultura. Além das apresentações de teatro haverá também no dia 26/1 uma roda de conversa sobre produção cultural com a produtora do Grupo Rerigtiba, Telma Amaral.

Local: Espaço Cultural Rerigtiba – Anchieta

Todas as atividades com entrada GRATUITA

Informações pelo WhatsApp (28) 98811-8468

