Grupo Rerigtiba realiza projeto especial para alunos da rede pública

today2 de outubro de 2025 remove_red_eye66

Reconhecido por sua trajetória dedicada à arte e à educação, o Grupo de Teatro Rerigtiba promove o projeto “Palco Aberto: Educação e Arte em Cena” entre os dias 6 e 17 de outubro, em celebração ao Dia das Crianças. A iniciativa contempla apresentações teatrais para alunos da rede pública de Anchieta, realizadas no Espaço Cultural Rerigtiba e em escolas municipais.

Com repertório autoral e temáticas voltadas ao universo infantil, o grupo reafirma seu papel como agente cultural ativo no município. Ao longo dos anos, o Rerigtiba tem desenvolvido projetos que integram arte, formação e cidadania, sempre com foco na valorização da cultura local.

“Acreditamos que o teatro é uma forma de despertar o olhar das crianças para o mundo, promovendo escuta, imaginação e empatia desde cedo”, reforça a atriz Welida, em nome da equipe do grupo.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, com recursos do Termo de Fomento 010/2025.

Serviço

Projeto: Palco Aberto: Educação e Arte em Cena (Etapa Dia das Crianças)

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Período: 6 a 17 de outubro

Locais: Espaço Cultural Rerigtiba e Escolas Municipais de Anchieta

Informações: (28) 9 8811-8468