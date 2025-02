Grupo Rerigtiba vai dar início a circulação do espetáculo Cadê Mafalda?

O Grupo de Teatro Rerigtiba (Anchieta) vai dar início a mais uma circulação de teatro por municípios capixabas. Trata-se do premiado espetáculo infantil “Cadê Mafalda?” que aborda temas como aceitação, diversidade e o protagonismo infantil, de maneira sensível e envolvente.

O espetáculo traz uma linguagem mista, encenado por atores e atrizes do Rerigtiba, além de bonecos, máscaras e recursos do teatro de sombras, artes visuais e música.

A dramaturgia foi desenvolvida em um processo de pesquisa e criação coletiva, sob a direção de Márcio Nascimento (RJ), com consultoria em teatro de sombras do especialista Alexandre Fávero, da Cia Teatro Lumbra e fundador do Clube da Sombra, de Porto Alegre, e direção de arte de Carlos Alberto Nunes (RJ).

A jornada criativa deste espetáculo, além de uma abordagem técnica e metódica da criação teatral, envolve aspectos emocionais e pedagógicos, resgatando o jogo e a brincadeira para enxergar o mundo pelos olhos de uma criança, utilizando formas lúdicas de comunicação que encantam o jovem espectador.

A equipe do projeto de circulação é composta por: Danilo Curtiss, Marcelle Ludgero, Sara Lyra e Welida Pontes no elenco.

Com produção de Telma Amaral, montagem de Luz de Jeferson Spagnol, operador de Luz é Murillo Pompermayer, na sonoplastia Julia Campos, como assistente de produção Jackie Cupertino e como intérprete de libras Meiriely Cancelieri.

A circulação é realizada por meio do prêmio de artes cênicas 2023 da Secretaria de Estado da Cultura.

SINOPSE

Cadê Mafalda? é uma narrativa sobre gentileza e aceitação, oferecendo um olhar corajoso para um mundo em transformação, repleto de fantasia e encantamento. É uma obra otimista que aborda o respeito às diferenças e a capacidade de transformação das situações.

Mafalda é uma menina esperta, confiante e um pouco “diferente”: ela é sensível e capaz de se conectar com os outros, inspirando amizades inusitadas. Talvez você já tenha encontrado alguém assim: uma viajante, uma visita, um amigo que, em seus encontros com outras pessoas, busca sempre o que há de melhor nelas!

SERVIÇO:

Espetáculo de teatro Cadê Mafalda?

Entrada gratuita

Classificação: livre

Informações: (28) 98811-8468

Vitória, dia 16/2 – 16h no teatro Casa da Música Sônia Cabral

Anchieta, dia 30/3 – 19h no Espaço Cultural Rerigtiba

Venda Nova do Imigrante, dia 05/4 – 16h no Centro Cultural Máximo Zandonadi

Guaçuí, dia 13/4 – 16h no Teatro Fernando Torres

Afonso Cláudio, dia 27/4 – 16h no Centro Cultural José Ribeiro Tristão

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links:

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba