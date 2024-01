Grupos tradicionais do Zumbi iniciam projeto de oficinas de Bate Flechas

O bairro Zumbi é o mais populoso de Cachoeiro de Itapemirim, e é onde atuam alguns dos principais grupos de Bate Flechas da região – o Bate Flechas São Jorge Guerreiro e Mártir São Sebastião e o Bate Flechas de São Sebastião Menino Jesus e Nossa Senhora Aparecida –, que são considerados dois dos mais importantes espaços de preservação do patrimônio imaterial cachoeirenses e são comandados, respectivamente, pelas mestras Terezinha de Jesus de Oliveira Francisco e Niecina Ferreira de Paula Silva (Dona Isolina).

O Bate Flechas basicamente consiste em uma manifestação cultural em homenagem a São Sebastião, onde a dança é praticada com o movimento cadenciado de flechas, ao som da música, tocada por diversos instrumentistas.

Esses grupos são integrados por pessoas que residem no próprio bairro e também em outras partes da cidade, que vêm até o local para participarem dos compromissos tradicionais, como procissões e festas em louvor ao padroeiro.

Dada a importância histórica e cultural desses espaços para a identidade do município, existe a necessidade do seu fortalecimento com a promoção de atividades culturais. Uma dessas atividades iniciou-se neste mês de janeiro: trata-se do projeto Manutenção dos Campos Flecheiros do Bairro Zumbi. Essa é uma iniciativa que visa a formação de novos flecheiros, que fortalecerão ainda mais os grupos locais.

A premissa do projeto é a realização de oficinas quinzenais, ao longo de dez meses, com os integrantes dos dois espaços mencionados, incluindo crianças e adolescentes que estão começando a ter contato com os grupos e precisam ser estimulados a se integrarem às suas atividades.

Genildo Coelho Hautequestt Filho, coordenador geral do projeto, afirma que “essa iniciativa fortalece os grupos locais na medida em que, organizadamente, promove a difusão dos saberes tradicionais para novos integrantes, que, além de crianças, podem também ser jovens e adultos. A difusão dos saberes permite sua perpetuação para as novas gerações, garantindo que não irão mais se perder com o final da atual geração de mestres”.

O projeto Manutenção dos Campos Flecheiros do Bairro Zumbi é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Edital 03/2022 – Projetos de Valorização da Diversidade Cultural Capixaba, e conta com o apoio da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

fotos Luan Volpato