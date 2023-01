GUAÇUÍ | Casagrande entrega Centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia

Na manhã desta quinta-feira, 05, o governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou na cidade de Guaçuí o Centro Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia, além de entregar à população da microrregião Caparaó importantes melhorias na área da saúde. Em seguida, o governador esteve na inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de São Raimundo da Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

Em sua fala, Casagrande destacou que o Governo do Estado vem realizando investimentos importantes na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí nos últimos anos. “Transformamos esse hospital em referência para os 12 municípios da microrregião do Caparaó com vinte leitos de UTI. Além disso, estamos realizando cirurgias de urgência na área de ortopedia, bem como cirurgias eletivas e cirurgia geral”, listou.

Ainda de acordo com o governador, o hospital passou a dispor de mais máquinas de hemodiálise. “Nós contratamos esse serviço com base no trabalho que estamos desenvolvendo com foco na descentralização dos serviços de saúde. Assim, vamos aproximando o serviço da população que mais necessita, investindo ainda em telessaúde para que possa facilitar cada vez mais a vida do capixaba”, completou.

Classificada como Hospital de Apoio/Maternidade, a Santa Casa de Guaçuí é referência em hospital geral de média complexidade em clínica médica, cirurgia geral e cirurgia ginecológica, além de ortopedia e maternidade de risco habitual, com habilitação em terapia renal substitutiva.

Do total de 82 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) contratualizados, com base na Portaria Estadual nº 076-R, de 19 de maio de 2022, a Santa Casa de Guaçuí conta com 16 leitos de clínica cirúrgica ortopédica (enfermaria) e mais cinco de clínica cirúrgica (enfermaria).

O prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, também participou da solenidade. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os colaboradores da Santa Casa pelo trabalho que estão realizando. Tenho uma gratidão pelo governador que no 5° dia do novo mandato já está em Guaçuí realizando essa inauguração”, afirmou.

UBS é inaugurada em Dores do Rio Preto

A segunda agenda do governador na microrregião Caparaó foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de São Raimundo da Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado investiu R$ 232 mil na construção da UBS. Já o município contemplado aplicou R$ 543 mil na obra.

Além dessa melhoria, o município de Dores do Rio Preto será beneficiado com mais duas novas Unidades Básicas de Saúde, uma na sede e outra no distrito de Mundo Novo. Ambas as UBS serão viabilizadas por meio do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (Plano Decenal SUS APS+10), do Governo do Estado, que investirá mais de R$ 2,4 milhões na construção das duas unidades, a partir de projeto arquitetônico desenvolvido pela Secretaria da Saúde (Sesa).

“Nosso governo investiu R$ 4 bilhões na área da saúde no ano passado. Precisamos de uma equipe na Sesa que entenda de saúde e também de gestão. É fundamental que a atenção primária funcione bem. Porque se o primeiro atendimento for bom, talvez o paciente nem precise de outro atendimento. Por isso, estamos investindo nessa área por meio do ICEPi [Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde] e também nos consórcios de municípios, ao passo que estamos organizando os serviços”, comentou o governador Casagrande.

O prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto (Ninho), agradeceu mais esse investimento do Governo do Estado. “Tenho gratidão pelo trabalho que o governador faz pelo nosso município. Tínhamos um sonho de ter uma unidade de saúde aqui em Pedra Menina e agora estamos realizando”, declarou.

Plano Decenal APS-10

Instituído pelo Decreto nº 5.010-R, de 16 de novembro de 2021, o Plano Decenal APS-10 é um instrumento de planejamento a longo prazo constituído por um conjunto de programas vinculados ao primeiro nível de atenção à saúde, com estratégias que orientam a efetivação de um modelo de atenção resolutiva e que atenda às necessidades de saúde da população.

Entre os componentes do cumprimento do Plano está o de Infraestrutura da rede de Atenção Primária. Para o primeiro ciclo deste componente, instituído em Portaria nº 075-R, de 10 de maio de 2022, os recursos são destinados à construção de Unidades Básicas de Saúde.

O objetivo é ampliar a rede física e a expansão da cobertura da APS, por meio da implantação de novas Equipes de Saúde da Família nos municípios capixabas, assim como a melhoria do desempenho das ações dessas equipes, com a expansão da resolutividade e da qualidade dos serviços ofertados.

Para o recebimento dos recursos, os municípios precisaram cumprir as exigências da Portaria, que inclui critérios, como a adesão ao Plano Decenal APS+10, dispor de terreno, o comprometimento do monitoramento dos Indicadores da Atenção Primária, além da garantia de infraestrutura básica e o acesso ao serviço de transporte público.

fotos Rodrigo Araujo/Governo-ES